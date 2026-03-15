CNDH pide a IMSS y Salud Hidalgo reparar daño a mujer otomí por violencia obstétrica

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo deben reparar el daño a una mujer indígena otomí que sufrió violencia obstétrica en 2023 y perdió a su bebé, de acuerdo con la recomendación 10/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra.

En un comunicado, el organismo detalló que el 10 de julio de 2023 la víctima, con 38 semanas de gestación, acudió al Hospital Rural No. 30 de Ixmiquilpan, Hidalgo, debido a una pérdida transvaginal.

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La CNDH señaló que fue revisada por una persona de servicio social, quien le indicó que aún no iniciaba el trabajo de parto y pidió que se le realizara otro ultrasonido. Un día después, la paciente presentó el estudio y le informaron que “todo estaba en condiciones normales”, por lo que fue enviada a su casa.

Posteriormente, la mujer acudió a un laboratorio particular para un ultrasonido obstétrico, cuya interpretación determinó la urgencia de practicar una cesárea. Con ese resultado, regresó al Hospital Rural No. 30, donde fue valorada por el mismo personal médico residente.

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Según la Comisión, tras revisar el ultrasonido, le afirmaron que “el peso del bebé no era fiable” y, después de una hora de espera, se confirmó la muerte fetal. La CNDH indicó que se le hizo firmar una autorización de procedimiento quirúrgico sin que se le explicaran los riesgos y fue trasladada al Hospital General del Valle del Mezquital, donde finalmente recibió la atención necesaria.

La CNDH determinó violaciones a los derechos humanos de la víctima a la protección de la salud materna y a una vida libre de violencia, en su modalidad obstétrica. También consideró vulnerado su acceso a la información en materia de salud, así como el proyecto de vida de víctimas indirectas.

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El organismo subrayó que, pese a que la paciente solicitó en dos ocasiones valoración obstétrica en el hospital del IMSS, la atención fue realizada por una persona de servicio social sin orientación ni supervisión de personal médico docente o adscrito, y advirtió que se omitieron evaluaciones indispensables para determinar su riesgo obstétrico, además de pruebas para valorar el bienestar del bebé.

Sobre el Hospital General del Valle del Mezquital, acusó que el personal médico no documentó completamente las características del producto de la gestación ni informó sobre estudios postnatales para determinar la causa del fallecimiento. Por ello, pidió a las autoridades del IMSS y de la Secretaría de Salud de Hidalgo reparar el daño y proporcionar atención psicológica y/o tanatológica a las víctimas, además de colaborar con las investigaciones para deslindar responsabilidades y diseñar un ciclo de formación continua en derechos humanos con perspectiva de género.