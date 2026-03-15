Centro Federal Laboral reporta aumento de mujeres en dirigencias sindicales tras reforma de 2019

CDMX.- Gracias a la reforma laboral de 2019, el liderazgo sindical de las mujeres se ha fortalecido, aseguró el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La institución informó que, a más de seis años de la reforma, 939 mujeres han accedido a la secretaría general de su sindicato, lo que, afirmó, refleja un cambio estructural en la integración de los órganos de decisión.

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Destacó que la presencia femenina al frente de directivas sindicales prácticamente se duplicó al pasar de 8.9% en 2021 a 17.8% en 2025, con base en sus registros.

El Centro Federal Laboral señaló que el avance no se limita a las secretarías generales, pues de las 78 mil 175 carteras sindicales registradas hasta 2025, 23 mil 632 son ocupadas por mujeres, lo que representa 30% de participación en espacios de representación y toma de decisiones.

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Explicó que este crecimiento responde al cumplimiento del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación de garantizar representación proporcional por razón de género en la integración de directivas sindicales, como parte del modelo impulsado por la reforma de 2019.

Para hacer efectivo este mandato, indicó que el CFCRL verifica en cada Toma de Nota que la integración corresponda al porcentaje de mujeres y hombres afiliados a cada organización. Además, señaló que implementó en su plataforma de registro una herramienta automatizada para que los sindicatos calculen previamente si cumplen con la proporcionalidad exigida.

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El organismo afirmó que ha garantizado que todas las Tomas de Nota cumplan con esta regla y precisó que, cuando una directiva no acredita la proporcionalidad de género, se otorga una prórroga para que el sindicato reponga su elección y ajuste la integración.

“Los hechos confirman que la democracia sindical en México avanza hacia dirigencias más incluyentes y representativas. La participación de las mujeres ya no es una excepción, es una tendencia sostenida que redefine el liderazgo en el sindicalismo y asegura que las mujeres participen, decidan y lideren”, subrayó.