CNTE impide llegada de AMLO a la Mañanera... ‘El presidente no puede ser rehén de nadie’ (video)

Cerca de 400 maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el accesos de la Séptima Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaría su tradicional conferencia de prensa matutina.

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró a los manifestantes que no aceptaría chantajes y exigió respecto a su investidura.

“Aquí me quedo, no acepto chantajes, el presidente no es rehén de nadie”, les dijo el mandatario federal desde su camioneta, donde permaneció a las puertas del cuartel militar.