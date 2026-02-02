Colombiano con chaleco del CJNG es vinculado a proceso; llevaba metanfetamina

CDMX.- Un juez federal vinculó a proceso a Jersoon David Capote, de nacionalidad colombiana, detenido en Michoacán, luego de que autoridades lo ubicaron con un chaleco y bolsas con droga marcadas con siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó Fiscalía General de la República (FGR).

La detención ocurrió en el poblado de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, como parte de acciones atribuidas al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con el comunicado de la autoridad federal.

Según la versión oficial, “Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), observaron al hoy vinculado con vestimenta táctica, quien al notar la presencia militar trató de huir”, señaló la Fiscalía al describir el inicio del aseguramiento.

En la carpeta de investigación se asentó que, además del chaleco táctico con dos placas balísticas con siglas de una organización criminal, fueron aseguradas armas de fuego, entre ellas un fusil, otra con aditamento lanzagranadas y un arma corta, así como cargadores, cartuchos y dos teléfonos celulares.

La Fiscalía también reportó el decomiso de envoltorios con distintas sustancias: 130 con metanfetamina, 113 con cocaína y 70 con mariguana, además de una motocicleta y otros objetos incorporados a la investigación.

En el plano institucional, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con base en datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso se suma a los operativos reportados por autoridades federales en Michoacán bajo la estrategia anunciada para la entidad, con énfasis en aseguramientos de armamento y drogas y en la judicialización de personas detenidas en esas acciones. Con información de La Jornada