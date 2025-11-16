Profeco recupera casi un millón de pesos en favor de consumidores

/ 16 noviembre 2025
    Profeco recupera casi un millón de pesos en favor de consumidores
    Como parte del operativo, la Profeco realizó recorridos en centros comerciales. /FOTO: CUARTOSCURO

La dependencia reportó 11 mil 579 atenciones y 998 mil pesos recuperados en los primeros días del programa, con Walmart, Soriana y Sam’s Club como las tiendas con más inconformidades

CDMX.- Durante el segundo día de ventas de El Buen Fin, una consumidora logró que una joyería respetara el precio exhibido de un brazalete tras denunciar una diferencia de 77% en el monto que le querían cobrar. Gabriela González relató que el artículo mostraba un costo de 2 mil 990 pesos, con 30% de descuento, pero en caja le informaron que su precio real era de 5 mil 300 pesos.

La afectada explicó que la tienda intentó venderle el producto con un precio distinto al anunciado. “Me dicen que su precio no es ese, que es de cinco mil 300”, señaló. Tras salir del establecimiento, se encontró con personal de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) de Guadalajara, quienes atendían denuncias durante la jornada del Buen Fin.

Acompañada por funcionarios de Profeco, González regresó a la joyería y se dialogó con el gerente del local. Finalmente, los encargados reconocieron el error y aceptaron vender el brazalete al precio exhibido en la vitrina.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en los primeros tres días y medio del programa se atendieron 11 mil 579 consumidores, aunque solo se presentaron 154 quejas formales, de las cuales fueron resueltas 144. Hasta el mediodía del domingo 16 de noviembre, el monto recuperado ascendía a 998 mil 491 pesos.

Los principales motivos de inconformidad fueron la negativa a entregar productos, no respetar precios anunciados, incumplimiento de promociones, negativa a cambios y entrega de mercancía dañada. Como parte del operativo, la Profeco realizó recorridos en centros comerciales como Plaza Satélite, en Naucalpan, Estado de México.

La dependencia reportó que Walmart encabeza las quejas del 13 al 16 de noviembre, con 18 inconformidades. Le siguen Soriana y Sam’s Club, con 12 cada uno; Coppel, con siete; y Bodega Aurrerá, con seis. En cuanto a los productos con más reclamos, ropa y calzado ocuparon el primer lugar con 21 reportes, seguidos por pantallas (18), electrodomésticos (14), alimentos y bebidas (13), y ropa y accesorios y motocicletas (11).

Profeco informó que durante las visitas colocó 4 mil 837 preciadores y mil747 decálogos de derechos de las personas consumidoras, además de realizar 310 vigilancias y monitorear 22 mil 12 productos. El gobierno federal indicó que hasta el momento se han registrado 491 proveedores en el programa El Buen Fin.

La institución recordó que los consumidores pueden presentar quejas a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como mediante Concilianet, Conciliaexprés y sus redes sociales oficiales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

