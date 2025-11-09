Comparecerá Mario Delgado ante el Senado por el informe de Sheinbaum

CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que esta semana el Pleno llevará a cabo una agenda intensa de trabajo legislativo, en la que destaca la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Castillo Juárez recordó que la comparecencia se realizará el martes 11 de noviembre y que será una oportunidad para que el funcionario informe sobre los avances y retos en materia educativa durante el primer año de la nueva administración federal.

“Seguiremos informando de lo que vamos a estar haciendo en el Senado de la República”, declaró la legisladora morenista al destacar que el diálogo entre poderes es fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, informó que se discutirá el dictamen del Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra en 1995, y que México busca ratificar como parte de su compromiso con la protección laboral y los estándares internacionales.

“Es un asunto que reviste gran importancia, porque habla de la seguridad de los trabajadores y del cumplimiento de las normas internacionales en las minas del país”, subrayó Castillo Juárez.

En la misma sesión, el Senado conmemorará el 9 de noviembre, Día Mundial de la Adopción, con un posicionamiento sobre los derechos de la niñez mexicana. “Es un tema sensible que merece toda nuestra atención”, añadió.

Finalmente, la presidenta del Senado adelantó que la Comisión de Justicia continuará con las comparecencias de aspirantes a magistraturas de los tribunales electorales locales, en el marco de los procesos de renovación judicial que se desarrollan en todo el país. Con información de El Universal