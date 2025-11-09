Sheinbaum anuncia inversión histórica en Michoacán: más de 57 mil mdp para pacificar el estado

/ 9 noviembre 2025
    Sheinbaum anuncia inversión histórica en Michoacán: más de 57 mil mdp para pacificar el estado
    La mandataria federal precisó que 37 mil 450 millones de pesos provendrán directamente de programas de Bienestar durante 2026, en beneficio de 1.5 millones de michoacanos. /FOTO: CUARTOSCURO

Durante la presentación del Plan Michoacán en Palacio Nacional, la Presidenta anunció una inversión para reconstruir el tejido social y garantizar seguridad y justicia en la entidad

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión total de más de 57 mil millones de pesos como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que combina acciones de seguridad, programas sociales y desarrollo económico para enfrentar la violencia en la entidad.

Durante la presentación del plan en el Patio de Honor de Palacio Nacional, la mandataria federal precisó que 37 mil 450 millones de pesos provendrán directamente de programas de Bienestar durante 2026, en beneficio de 1.5 millones de michoacanos, mientras que el resto se financiará con inversión mixta, en colaboración con el sector privado.

“Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo es profundizar en la política de austeridad republicana para canalizar los recursos directamente al pueblo. “No se trata de descobijar a nadie, sino de hacer un esfuerzo especial para las y los michoacanos. Este plan es un compromiso real con la paz, la justicia y el bienestar”, expresó.

Acompañada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de su gabinete legal y ampliado, la presidenta sostuvo que el proyecto busca atender las causas estructurales de la violencia a través de obras de infraestructura, becas educativas, créditos a la producción agrícola y fortalecimiento de cuerpos de seguridad.

El plan surge en un contexto de crisis tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que -dijo- “le duele no solo a su familia, sino a todo Michoacán y al país”.

La titular del Ejecutivo federal informó que dará seguimiento personal cada 15 días a los avances del plan y que los informes mensuales serán presentados durante su conferencia matutina, la llamada “Mañanera del Pueblo”.

“En Michoacán no están solos. La seguridad se construye con estrategia, acciones y justicia. Este esfuerzo no será temporal, es un compromiso con la transformación y la paz duradera”, subrayó.

Sheinbaum adelantó que su gobierno continuará con reuniones con los distintos sectores del estado para coordinar los proyectos de inversión y garantizar su ejecución transparente. Con información de El Universal

Temas


Seguridad
inversiones

Localizaciones


CDMX
Michoacán

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

