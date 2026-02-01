Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’

Noticias
/ 1 febrero 2026
    Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’
    A partir de este domingo se fortaleció el operativo para localizar a los trabajadores. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Con apoyo aéreo y más de mil efectivos, refuerzan la búsqueda de los trabajadores ligados a un proyecto minero en Concordia

CULIACÁN, SIN.- El gobierno de Sinaloa intensificó la búsqueda de 10 trabajadores vinculados a la empresa Vizsla Silver Corp, reportados como desaparecidos en la sierra del municipio de Concordia, con un operativo que incluye mil 190 elementos de fuerzas federales y estatales, así como apoyo aéreo.

El despliegue contempla tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan, además de personal del Ejército, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y elementos ministeriales, de acuerdo con el balance difundido por autoridades estatales.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de este domingo se fortaleció el operativo para localizar a los trabajadores.

Como antecedente, se indicó que la noche del 23 de enero un presunto grupo armado irrumpió en un espacio habitacional del municipio y privó de la libertad a 10 trabajadores relacionados con el proyecto de explotación de plata de la compañía, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente su paradero.

En el ámbito social, familiares difundieron los nombres de los desaparecidos e identificaron, entre ellos, a dos integrantes de seguridad: Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, además de José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar, José Antonio Jiménez Nevárez y Miguel Tapia.

En la ruta institucional, la Fiscalía General del Estado reportó la apertura de una carpeta de investigación y la implementación del operativo de búsqueda con apoyo de fuerzas federales, mientras continúan las diligencias para ubicar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido.

El caso ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en la zona serrana del sur del estado, donde la presencia de fuerzas federales y estatales se amplió para sostener la localización y reforzar el patrullaje en los puntos de búsqueda.

