Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

La disponibilidad de espacio para ser ocupado en naves industriales en el centro del país se encuentra rezagada debido a la cautela de varias empresas ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mencionaron analistas consultados por el medio de comunicación El Universal.

La líder del equipo de Investigación y Análisis de Datoz, Silvia Gómez, explicó que la demanda de naves industriales se detonó por el auge del comercio electrónico y las entregas a domicilio tras la pandemia de COVID-19.

Indicó que la tasa de vacancia de naves industriales en la Zona Metropolitana del Valle de México llegó a 4.7% durante el año pasado, por debajo de 2019, cuando fue de 7.3%.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Marcelo Ebrard que T-MEC esté en peligro

El director general de Datoz, Pablo Quezada, opinó que la revisión del T-MEC será muy importante para impulsar el sector.

“Ojalá se definan mejor las reglas comerciales entre México y Estados Unidos, ya que esto puede consolidar la cadena de suministro en América del Norte”, comentó.

Ante la creciente demanda, Silvia Gómez señaló que hay desarrolladores de parques industriales, como Interlogix, que están construyendo naves industriales verticales, pero por la naturaleza del espacio en la ciudad están enfocadas al concepto de última milla y aún son pocas.

POCO ESPACIO

Parks Industrial, en Tlalnepantla, Estado de México, posee un almacén de dos niveles, pero son módulos muy pequeños y las empresas necesitan naves enormes, buscan espacios más grandes, por lo que este concepto no les funciona.

“La oferta de este tipo de edificios verticales es mínima. Yo diría que no llega ni a 1% en la Ciudad de México”, aseguró Silvia Gómez.

TE PUEDE INTERESAR: Piden dar capacitación a despedidos de GM Ramos Arizpe

Por lo tanto, las empresas están optimizando lo que pueden en sus propios almacenes.

En 2024, Interlogix abrió un parque logístico vertical Lomas I entre las avenidas Constituyentes y Observatorio en la alcaldía Miguel Hidalgo, con 7 mil metros cuadrados de área bruta rentable.

Un espacio muy pequeño en comparación con las naves industriales que se abren en el Corredor Cuautitlán, Tultitlán y Tultepec, Estado de México, las cuales van de 45 mil a 100 mil metros cuadrados.

En total, Interlogix cuenta con 6 mil metros cuadrados de terreno que le permitirán construir un área bruta rentable, incluyendo patios de andenes para camionetas y tráileres, además de otras características de logística urbana.

Interlogix tiene como meta abrir cinco centros de este tipo en el poniente de la Ciudad de México.

El subdirector de Sistemas de Almacenamiento en PM Steele, Manuel Farías, coincidió en que la opción de “crecer hacia arriba” se ha vuelto una medida decisiva para mantener el flujo de mercancías sin esperar meses por la construcción de nuevos parques industriales.

La compañía especializada en el diseño de sistemas de almacenamiento detectó que las empresas están entendiendo que aprovechar la altura genera más rendimiento que buscar mayor terreno.

TE PUEDE INTERESAR: Piden en Texas vincular deuda de agua a T-MEC

AUTOMATIZACIÓN

“Cuando un almacén crece hacia arriba sin detener operaciones, gana flexibilidad inmediata y prepara el camino para automatizar después”, comentó Manuel Farías.

Una opción para las empresas es rediseñar el interior de sus bodegas con sistemas de racks selectivos donde eliminan pasillos en el almacén y con tecnología van compactando los racks; con esto crecen de 20% a 25% su capacidad de almacenamiento.

Hay otros sistemas semiautomáticos en los que se acomodan los racks en rieles y se pueden ir moviendo como folders en un archivero; un carrito levanta la tarima, la deja al fondo y regresa.

Este sistema ayuda a incrementar casi 40% la capacidad del almacén. Estos modelos de racks se adaptan bien a industrias como alimentos, bebidas, comercio electrónico, farmacéutica, autopartes, ropa e incluso abarroteros de tamaño mediano.

De acuerdo con Farías, los centros de distribución siguen abriendo corredores de naves industriales de gran tamaño donde ofertan el metro cúbico, pero el trabajo de las empresas en sistemas de almacenamiento es ofrecer otras opciones que les ayuden a optimizar sus propios almacenes.

TE PUEDE INTERESAR: Planea México posibles reformas con EU antes del T-MEC

CARGA EN EL AIFA

Ahora, la zona de Huehuetoca y Zumpango, Estado de México, está detonando el crecimiento con naves de hasta 100 mil metros cuadrados a donde llegan empresas como DHL y Mercado Libre por la cercanía al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual concentra toda la carga aérea que antes llegaba al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

La terminal, localizada en Santa Lucía, Estado de México, manejó 406 mil toneladas de mercancías durante el año pasado y concentró 33% del volumen nacional, consolidándose como el principal aeropuerto de carga en el país.

Le siguen los aeropuertos de la Ciudad de México, al concentrar 21% del total, y el de Guadalajara, con 15%, de acuerdo con la información disponible en la Agencia Federal de Aviación Civil.

Spot2, plataforma especializada en inmuebles comerciales, dio a conocer que la tasa de vacancia en naves industriales fue de 5.5% a nivel nacional.

Al cierre del cuarto trimestre se registraron más de un millón de metros cuadrados de arrendamientos industriales en el país y la mayor parte de esta actividad estuvo concentrada en renovaciones de contratos.

En cambio, las expansiones fueron en menor proporción y los nuevos contratos tuvieron una participación limitada debido a la cautela de varias empresas ante la revisión del T-MEC.