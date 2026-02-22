Conago respalda a fuerzas federales tras operativo en Tapalpa y ofrece fortalecer estrategia de seguridad

Noticias
/ 22 febrero 2026
    Conago respalda a fuerzas federales tras operativo en Tapalpa y ofrece fortalecer estrategia de seguridad
    Reiteran su disposición para seguir fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El pronunciamiento ocurre mientras persisten reportes de bloqueos y reacciones violentas en varias entidades del país

CDMX.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) refrendó su compromiso con la paz, la legalidad y la seguridad de México, y reconoció el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad federal tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje difundido en su cuenta oficial, el organismo que agrupa a las y los mandatarios estatales reiteró su disposición para seguir fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un llamado a mantener la coordinación institucional.

El pronunciamiento se emitió en el contexto de una jornada con reportes de reacciones violentas posteriores al operativo, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintas zonas, principalmente en el occidente del país, de acuerdo con reportes de prensa.

En el mismo marco, autoridades federales informaron que se atendían los bloqueos registrados en algunas regiones de Jalisco como resultado de operativos realizados por instituciones federales, al señalar que la prioridad era la seguridad y protección de la ciudadanía.

La Conago sostuvo que el trabajo coordinado entre los gobiernos estatales y la Federación es un componente central para sostener acciones en materia de seguridad, y planteó que los estados mantendrán la colaboración con las instancias federales en el seguimiento de la situación.

El respaldo de los gobernadores se sumó a posicionamientos de actores políticos y autoridades locales que han anunciado revisiones y medidas preventivas en sus respectivas jurisdicciones, ante la posibilidad de repercusiones indirectas por los hechos registrados en otras entidades.

Mientras continúan los despliegues operativos para restablecer la circulación y contener incidentes, se prevé que las instituciones de seguridad actualicen información conforme avance la atención de puntos con afectaciones y se normalicen actividades en las zonas intervenidas.

