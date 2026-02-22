Reportan ataques a sucursales del Banco del Bienestar tras hechos violentos en el occidente

GUADALAJARA, JAL.- En medio de los hechos de violencia reportados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se difundieron reportes sobre ataques e incendios contra sucursales del Banco del Bienestar en diversas entidades.

La información circuló con registros en video y fotografías atribuidos a un analista político, quien señaló agresiones en distintos municipios de Jalisco y afirmó que también hubo incidentes similares en Michoacán y Zacatecas, sin que en ese momento se precisara un balance oficial de daños.

En las grabaciones compartidas se observan escenas de una persona que lanza un objeto incendiario contra una sucursal, así como tomas de edificios con humo saliendo de la fachada y presencia policial en el perímetro, en un ambiente de incertidumbre para habitantes y usuarios de servicios.

Los señalamientos sobre los puntos afectados difieren entre versiones. Mientras algunas publicaciones ubican incidentes en localidades como Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Tuxpan y Gómez Farías, otros reportes incluyen municipios distintos dentro de la región sur de Jalisco, en el contexto de bloqueos y disturbios.

Estos ataques se enmarcan en la reacción atribuida al CJNG después de la operación en Tapalpa, Jalisco, que desencadenó bloqueos, incendios de vehículos y afectaciones a la movilidad en varias entidades, de acuerdo con reportes de prensa.

El Banco del Bienestar fue creado para bancarizar a beneficiarios de programas sociales y opera como canal de dispersión de apoyos, por lo que el hecho de que sus instalaciones aparezcan entre los objetivos reportados abrió preguntas sobre si se trató de agresiones contra infraestructura pública en el marco de los disturbios.

Hasta el último reporte, no se consignaba un pronunciamiento específico del banco sobre estos incidentes, mientras se mantenía el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas con afectaciones y se esperaba información institucional sobre daños, denuncias y avances de investigación.