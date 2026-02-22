Salinas Pliego critica gobernabilidad tras violencia y menciona coincidencia de fechas con ‘El Chapo’

CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se pronunció por la situación de violencia y bloqueos registrada en distintos estados, luego de la información difundida sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dos publicaciones, Salinas Pliego afirmó que los hechos exhiben un problema de gobernabilidad y planteó que, ante el nivel de afectaciones, no bastarían eventos masivos para desviar la atención pública de lo que ocurre en diversas regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco

En uno de sus mensajes, reaccionó a una publicación de Lourdes Mendoza, en la que se reportaron disturbios en Puerto Vallarta, Jalisco, con imágenes de bloqueos y vehículos incendiados, y preguntó a sus seguidores a quién recomendarían “traer” como distractor, aludiendo a espectáculos y encuentros deportivos.

La reacción generó intercambio de posturas entre usuarios, con señalamientos sobre responsabilidades en distintos niveles de gobierno y referencias a la situación de seguridad en entidades donde se reportaron incidentes tras el operativo.

TE PUEDE INERESAR: Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato

En una segunda publicación, el empresario mencionó una coincidencia de fechas al recordar que el 22 de febrero de 2014 fue detenido Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa, y comparó ese antecedente con el 22 de febrero de 2026, fecha en la que se ubicó el abatimiento de “El Mencho” en Jalisco, según reportes difundidos.

Los mensajes se dieron en el contexto de una jornada con bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos reportados en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y otros estados, mientras autoridades mantienen operativos para recuperar la circulación y contener incidentes.