Confía AMLO que elección en el Estado de México será ‘limpia’

“Claro, cuando hay elecciones y se está en las vísperas, hay mucho nerviosismo, pero tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mucha pieza. Ese es uno de los problemas que tiene el conservadurismo”, mencionó.

López Obrador evadió hablar de las acusaciones de supuestas prácticas irregulares por parte del equipo de la candidata Alejandra del Moral, así como los partidos que integran la alianza (PRI-PAN-PRD).

“No me quiero meter en eso porque no nos corresponde. Nada más, tenerle confianza al pueblo. El pueblo sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. El pueblo es sabio, el pueblo del Estado de México y de todo el país es mayor de edad, tiene un nivel de conciencia política muy alto”, declaró el presidente.