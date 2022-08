Según lo narrado por el médico de nombre Arturo M Henriques, fue el pasado 15 de julio cuando el hombre “completamente lleno de lesiones de la cabeza hasta los pies, incluyendo las manos” se subió al Metro en el municipio de Legazpi, España , y como si no estuviera enfermo viajó con otros pasajeros.

Por ello, causó conmoción el caso de un hombre que contagiado viajó en Metro en España como si nada, luego de que su médico no le recomendara que se aislara para así evitar más contagios.

“Me acerqué prudencialmente al señor y le dije: ‘¿qué hace en el metro si tiene Viruela del mono?’. Su respuesta: Sí, tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla”, explicó.

En este sentido, Arturo M Henriques explicó que él trató de que el hombre entrara en razón, pero que lo ignoró, “Le digo que las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de su médica de cabecera. A lo que me dijo que no le tocará los cojones”, añadió.

Finalmente, el médico dejó entrever que hay mucha desinformación sobre los contagios, pies una mujer incluso indicó que no tiene miedo de contagiarse porque no es “gay”.

“Como me voy a enfrentar si no soy gay. Una del gobierno dijo que eran los gay que se tenían que cuidar”, añadió la señora.