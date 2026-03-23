México, en el top 10 mundial de niños con obesidad; Atlas 2026 reporta más de 13 millones

CDMX.- El Atlas Mundial de la Obesidad 2026 reportó que México ocupó el octavo lugar entre los 10 países con mayor número de niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años con Índice de Masa Corporal (IMC) elevado u obesidad en 2025, dentro de un grupo que concentra a más de 200 millones de menores en edad escolar con sobrepeso u obesidad. El reporte ubicó a México por debajo de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Egipto, y por arriba de Nigeria y el Congo, al considerar el volumen de población infantil y juvenil con IMC elevado en esos países.

En el caso mexicano, el documento estimó 3 millones 966 mil niñas y niños de 5 a 9 años con sobrepeso u obesidad en 2025, así como 9 millones 161 mil adolescentes de 10 a 19 años en la misma condición, para un total superior a 13 millones de menores de edad. El Atlas señaló que una parte importante de la carga se concentra en países con grandes poblaciones y proyectó que, de mantenerse las tendencias, las cifras continuarán en aumento hacia 2040.

Entre los efectos asociados al exceso de peso en estas edades, el reporte identificó problemas como hipertensión, hiperglucemia, triglicéridos elevados y casos de enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica atribuida al IMC. La publicación forma parte de los materiales técnicos sin fines comerciales de la Federación Mundial de la Obesidad, que ha colocado la obesidad infantil como uno de sus ejes por el crecimiento sostenido del problema en el tiempo.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en diciembre de 2025 que en 2022 más de 390 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años vivían con sobrepeso, incluyendo 160 millones con obesidad, y advirtió que esta condición se asocia con impactos en calidad de vida y mayor riesgo de enfermedades no transmisibles en la adultez.

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