Corte e INPI acuerdan coordinación permanente para justicia intercultural a pueblos indígenas y afromexicanos

/ 21 febrero 2026
    Corte e INPI acuerdan coordinación permanente para justicia intercultural a pueblos indígenas y afromexicanos
    Durante el acto se sostuvo que el acceso a la justicia no puede depender de esfuerzos aislados. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El acuerdo busca que el enfoque intercultural se refleje en resoluciones y prácticas del sistema judicial, más allá del reconocimiento constitucional

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) firmaron un convenio marco de colaboración para garantizar el acceso pleno a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, y el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, como parte de un esquema de coordinación institucional.

TE PUEDE INTERESAR: Así reclutan cárteles en México a jóvenes por redes sociales como TikTok e Instagram

Durante el acto se sostuvo que el acceso a la justicia no puede depender de esfuerzos aislados y requiere mecanismos permanentes de coordinación, diálogo y corresponsabilidad entre instituciones.

En el encuentro, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que la Constitución establece que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que ese reconocimiento debe traducirse en prácticas jurisdiccionales, administrativas y políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de derechos individuales y colectivos.

TE PUEDE INTERESAR: Cancillería cierra rondas con estados para atraer inversiones y empujar exportaciones en el exterior

La ministra indicó que el convenio busca ir más allá de ampliar canales de comunicación, con el propósito de transformar la manera en que el sistema de justicia dialoga con la diversidad cultural del país.

Añadió que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de incorporar un enfoque intercultural real, lo que implica considerar contextos comunitarios, prácticas normativas propias, condiciones lingüísticas y desigualdades estructurales que inciden en el acceso a la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: México refuerza combate al gusano barrenador; crean comisión y suma a Sembrando Vida

El acuerdo formaliza áreas de colaboración entre la Corte y el INPI para sostener el trabajo conjunto y orientar decisiones y acciones institucionales vinculadas con el acceso a la justicia de estas comunidades.

La firma del convenio se presentó como un paso para consolidar una coordinación continua que permita atender la diversidad cultural del país dentro del sistema de justicia y en las relaciones entre instituciones. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

