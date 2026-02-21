Corte e INPI acuerdan coordinación permanente para justicia intercultural a pueblos indígenas y afromexicanos

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) firmaron un convenio marco de colaboración para garantizar el acceso pleno a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, y el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, como parte de un esquema de coordinación institucional.

Durante el acto se sostuvo que el acceso a la justicia no puede depender de esfuerzos aislados y requiere mecanismos permanentes de coordinación, diálogo y corresponsabilidad entre instituciones.

En el encuentro, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que la Constitución establece que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que ese reconocimiento debe traducirse en prácticas jurisdiccionales, administrativas y políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de derechos individuales y colectivos.

La ministra indicó que el convenio busca ir más allá de ampliar canales de comunicación, con el propósito de transformar la manera en que el sistema de justicia dialoga con la diversidad cultural del país.

Añadió que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de incorporar un enfoque intercultural real, lo que implica considerar contextos comunitarios, prácticas normativas propias, condiciones lingüísticas y desigualdades estructurales que inciden en el acceso a la justicia.

El acuerdo formaliza áreas de colaboración entre la Corte y el INPI para sostener el trabajo conjunto y orientar decisiones y acciones institucionales vinculadas con el acceso a la justicia de estas comunidades.