Cancillería cierra rondas con estados para atraer inversiones y empujar exportaciones en el exterior

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, junto con las 32 entidades federativas, identificó oportunidades para atraer inversiones a México y promover exportaciones a través de las representaciones del país en el extranjero.

La dependencia señaló que, mediante las direcciones generales de Coordinación Política y de Diplomacia Económica, concluyó la cuarta ronda de coordinación con las secretarías de Desarrollo Económico estatales.

En esos encuentros, el director general de Diplomacia Económica, Farid Hannan, presentó los ejes de la estrategia de promoción económica de la Cancillería y los mecanismos de coordinación disponibles para los gobiernos locales.

La SRE indicó que el acompañamiento institucional incluye la identificación y difusión de oportunidades comerciales y de inversión, así como la participación en ferias y eventos internacionales con articulación de agendas de trabajo y vinculación con contrapartes estratégicas.

También reportó acciones de apoyo para organizar y desarrollar misiones mexicanas en el extranjero, además de promover misiones comerciales hacia México y realizar seminarios enfocados en fortalecer capacidades exportadoras y atraer inversión.

Las representaciones estatales compartieron planes y prioridades para 2026, con el propósito de alinear agendas y reforzar la coordinación dentro de una estrategia conjunta.

La Cancillería afirmó que, con estas reuniones y en coordinación con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), busca impulsar la inserción y proyección internacional de las economías estatales.