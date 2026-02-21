Cancillería cierra rondas con estados para atraer inversiones y empujar exportaciones en el exterior

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 21 febrero 2026
    Cancillería cierra rondas con estados para atraer inversiones y empujar exportaciones en el exterior
    Juan Ramón de la Fuente busca impulsar la inserción y proyección internacional de las economías estatales. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

El objetivo es traducir la red diplomática en rutas concretas para atraer inversión y abrir mercado a exportaciones estatales

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, junto con las 32 entidades federativas, identificó oportunidades para atraer inversiones a México y promover exportaciones a través de las representaciones del país en el extranjero.

La dependencia señaló que, mediante las direcciones generales de Coordinación Política y de Diplomacia Económica, concluyó la cuarta ronda de coordinación con las secretarías de Desarrollo Económico estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal Electoral frena siglas ‘CSP’ y exige al INE resolver queja por posible confusión con Sheinbaum

En esos encuentros, el director general de Diplomacia Económica, Farid Hannan, presentó los ejes de la estrategia de promoción económica de la Cancillería y los mecanismos de coordinación disponibles para los gobiernos locales.

La SRE indicó que el acompañamiento institucional incluye la identificación y difusión de oportunidades comerciales y de inversión, así como la participación en ferias y eventos internacionales con articulación de agendas de trabajo y vinculación con contrapartes estratégicas.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a ‘La Mafias Tiktokera de Barrio’ en la CDMX tras cuatro meses en prisión

También reportó acciones de apoyo para organizar y desarrollar misiones mexicanas en el extranjero, además de promover misiones comerciales hacia México y realizar seminarios enfocados en fortalecer capacidades exportadoras y atraer inversión.

Las representaciones estatales compartieron planes y prioridades para 2026, con el propósito de alinear agendas y reforzar la coordinación dentro de una estrategia conjunta.

La Cancillería afirmó que, con estas reuniones y en coordinación con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), busca impulsar la inserción y proyección internacional de las economías estatales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez aplica un protocolo de actuación inmediata para proteger a víctimas y judicializar los casos

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila
Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”.

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
Economía anticipa un análisis de alcance antes de fijar postura sobre posibles efectos en el intercambio bilateral.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026.

Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
Presidenta realiza ‘six-seven’, la expresión viral del momento durante evento en Guanajuato.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?