Corte ordena ajustes permanentes en el Metro por accesibilidad

CDMX.- El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) celebró una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar que se emitió una sentencia de alto impacto en favor de las personas con discapacidad, al fortalecer el derecho a la movilidad y a la accesibilidad en condiciones de igualdad en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

El IFDP indicó que tres personas promoventes acudieron a la asesoría jurídica especializada del Instituto al enfrentar barreras sistemáticas en su desplazamiento cotidiano en estaciones del Metro, al considerar que las condiciones impedían el ejercicio de su autonomía.

De acuerdo con el planteamiento, las líneas podotáctiles, consideradas indispensables para la orientación y el tránsito seguro, se encontraban obstruidas de forma permanente por comercio ambulante, lo que limitaba traslados a trabajos, consultas médicas y actividades de la vida diaria.

Ante la falta de respuesta de autoridades del Metro, el Instituto informó que se promovió una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el propósito de garantizar derechos de accesibilidad, movilidad y no discriminación.

En la demanda se solicitó la implementación de ajustes razonables y permanentes, capacitación y sensibilización del personal operativo y del público usuario, además de la reasignación del primer vagón para el uso prioritario de personas con discapacidad.

El IFDP explicó que, aunque inicialmente se concedió la suspensión para la liberación de las líneas podotáctiles, el juzgado determinó el sobreseimiento del asunto, lo que derivó en la interposición de un recurso de revisión; posteriormente, el caso fue atraído por la Segunda Sala de la SCJN y radicado bajo el expediente 686/2022.

Sobre el estado actual, el Instituto señaló que el amparo se encuentra en etapa de cumplimiento y que, como resultado de mesas de trabajo, se amplió de cuatro a ocho el número de asientos reservados por vagón, se colocó señalética para reforzar su uso exclusivo y se aprobó la asignación del primer vagón para personas con discapacidad y personas mayores, medida que se aplicará de manera gradual; además, se autorizó presupuesto para obras específicas de accesibilidad.

Como panorama general, el IFDP recordó que el 17 de mayo de 2023 la Segunda Sala concedió el amparo y protección de la justicia federal, al reconocer el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y la obligación de implementar ajustes permanentes, y destacó que de la sentencia derivaron siete criterios jurisprudenciales obligatorios a nivel nacional sobre transporte accesible, ajustes razonables y movilidad en condiciones de igualdad.