Crédito Infonavit ‘Borrón y Cuenta Nueva’... ¿Qué opciones tienes si vas atrasado en tu crédito?

Borrón y Cuenta Nueva

Con este programa el Infonavit te apoya sumando las mensualidades que no pagaste al saldo de tu crédito, para que te mantengas al corriente en tus pagos cubriendo las siguientes y así no arrastres pagos pasados.

¿Cómo lo solicito?

Este apoyo aplica de forma automática si:

Tienes empleo y has hecho al menos el pago de dos bimestres. No tienes empleo, pero has realizado por tu cuenta al menos 3 pagos continuos efectivos.

No tienes una reestructura vigente a tu crédito.

Si cumples estas características, te llegará un aviso de la regularización. Para solicitarlo, dirígete al área de cobranza de la delegación del Infonavit de la entidad en la que obtuviste tu crédito con lo siguiente:

• Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito.

• Copia de una identificación oficial.

• Comprobante de domicilio.

• Dictamen de Capacidad de Pago

Pero afortunadamente también existen otras formas de regularizar tus pagos al Infonavit, como el Fondo de Protección de Pagos, Solución a Tu Medida, Dictamen de Capacidad de Pago y la Prórroga Total, los cuales podrás utilizar de acuerdo a tu capacidad de regularización.

Así que si Perdiste tu trabajo o tienes problemas para pagar tu Crédito Infonavit conoce los programas para mantener al corriente tus mensualidades.

Para mayores informes dirígete a tu sucursal más cercana del Instituto o ingresa a http://infonavitfacil.mx o comunícate al +52 800 008 3900 desde cualquier parte de la República Mexicana.

