Critica Loret de Mola la hipocresía política de Sheinbaum al defender dictaduras de izquierda y condenar a la derecha
El periodista expone una doble moral en política exterior por parte la presidenta de México, al invocar la ‘autodeterminación de los pueblos’ únicamente cuando favorece a gobiernos de izquierda, incluso si con autoritarios, mientras condena a los de derecha
CDMX.- Acusa el periodista Carlos Loret de Mola hipocresía política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, al condicionar su apoyo a la autodeterminación de los pueblos siempre que sea a favor de la izquierda.
Hoy en su columna “Historias de Reportero”, el editorialista advierte una doble moral en el discurso de la mandataria mexicana al justificar a los gobernantes de izquierda, mientras condena a los de la derecha.
“El respeto por la autodeterminación de los pueblos de la presidenta Sheinbaum está condicionado a que los pueblos elijan gobernantes de izquierda. Aunque sean dictadores”, refiere en su artículo.
El periodista subraya la conferencia de este martes, donde Sheinbaum fijó postura sobre los procesos políticos en Honduras, Chile, Venezuela y Cuba.
“En una sola conferencia, la Presidenta se puso del lado de la presidenta izquierdista de Honduras en su disputa con la oposición derechista, criticó al nuevo presidente derechista de Chile por reivindicar la dictadura de Pinochet, pero se puso a favor del dictador de Venezuela y confirmó que subsidia con petróleo a la dictadura de Cuba. Ah, pero siempre rechazando el injerencismo y respetando la autodeterminación de los pueblos”, critica el columnista.
De acuerdo con él, ese discurso de Sheinbaum exhibe cómo la mandataria aplica el principio de la “autodeterminación de los pueblos” de manera selectiva y condicionado a sus afinidades ideológicas.
HONDURAS Y VENEZUELA: ‘DEMOCRACIA’ A CONVENIENCIA
El periodista detalla que en Honduras los conteos preliminares dan una ventaja de apenas un punto para la derecha en la elección presidencial, pero con el partido en el poder relegado al tercer lugar.
Pese a ello, refiere, la presidenta izquierdista Xiomara Castro denunció intervención extranjera y un supuesto golpe de Estado para anular la elección, narrativa que Sheinbaum respaldó públicamente.
“La Presidenta de México tomó partido, respaldó a la mandataria cuyo movimiento fue brutalmente derrotado en las urnas y dijo que ‘estamos atentos a las denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia’”, refiere el respecto.
Para Loret de Mola, el posicionamiento de Sheinbaum contrasta de forma brutal con su postura hacia Venezuela, donde acusó a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de promover la intervención extranjera.
El columnista recuerda, sin embargo, que el pueblo venezolano ya se autodeterminó en las urnas hace año y medio, cuando votó por un cambio de gobierno que Maduro desconoció. Pero, subraya, “esa autodeterminación no importa para la doctora mexicana”.
PINOCHET NO, CUBA SÍ
En el caso chileno, Loret de Mola coincide con Sheinbaum en que resulta escandalosa la postura del presidente electo José Antonio Kast al minimizar los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet.
Refiere que la Presidenta condenó el discurso de Kast al señalar que “no se puede reivindicar a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto”.
Sin embargo, es ahí donde el periodista advierte otra contradicción de la mandataria mexicana, pues mientras condena la dictadura de Pinochet que duró diecisiete años, apoya al régimen cubano, “una dictadura de izquierda que lleva 66 años”.
A diferencia del caso chileno, apunta, Sheinbaum no sólo evita condenar a Cuba, sino que incluso la respalda y hasta la sostiene con el envío de petróleo y recursos.
El pasado lunes, Sheinbaum también fijó postura sobre el viraje en Chile, de izquierda a derecha, descartando que en México pueda ocurrir lo mismo y Morena pierdas las elecciones.