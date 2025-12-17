Critica Loret de Mola la hipocresía política de Sheinbaum al defender dictaduras de izquierda y condenar a la derecha

CDMX.- Acusa el periodista Carlos Loret de Mola hipocresía política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, al condicionar su apoyo a la autodeterminación de los pueblos siempre que sea a favor de la izquierda.

Hoy en su columna “Historias de Reportero”, el editorialista advierte una doble moral en el discurso de la mandataria mexicana al justificar a los gobernantes de izquierda, mientras condena a los de la derecha.

“El respeto por la autodeterminación de los pueblos de la presidenta Sheinbaum está condicionado a que los pueblos elijan gobernantes de izquierda. Aunque sean dictadores”, refiere en su artículo.

El periodista subraya la conferencia de este martes, donde Sheinbaum fijó postura sobre los procesos políticos en Honduras, Chile, Venezuela y Cuba.

“En una sola conferencia, la Presidenta se puso del lado de la presidenta izquierdista de Honduras en su disputa con la oposición derechista, criticó al nuevo presidente derechista de Chile por reivindicar la dictadura de Pinochet, pero se puso a favor del dictador de Venezuela y confirmó que subsidia con petróleo a la dictadura de Cuba. Ah, pero siempre rechazando el injerencismo y respetando la autodeterminación de los pueblos”, critica el columnista.

De acuerdo con él, ese discurso de Sheinbaum exhibe cómo la mandataria aplica el principio de la “autodeterminación de los pueblos” de manera selectiva y condicionado a sus afinidades ideológicas.

HONDURAS Y VENEZUELA: ‘DEMOCRACIA’ A CONVENIENCIA

El periodista detalla que en Honduras los conteos preliminares dan una ventaja de apenas un punto para la derecha en la elección presidencial, pero con el partido en el poder relegado al tercer lugar.

Pese a ello, refiere, la presidenta izquierdista Xiomara Castro denunció intervención extranjera y un supuesto golpe de Estado para anular la elección, narrativa que Sheinbaum respaldó públicamente.

“La Presidenta de México tomó partido, respaldó a la mandataria cuyo movimiento fue brutalmente derrotado en las urnas y dijo que ‘estamos atentos a las denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia’”, refiere el respecto.