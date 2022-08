“Debería haber sido más perspicaz y haber comprobado dos veces las instrucciones que me habían dado. Siento mucho no haber entendido que tenía que hacer eso”, dijo la socialdemócrata, y se excusó diciendo que no había visto un mensaje de texto durante la noche en el que se le informaba de que tenía que aislarse después de que un miembro de su gabinete había dado positivo.

Este jueves en un programa de TV la mandataria se defendió señalando su derecho a disfrutar de su tiempo libre. “Son imágenes privadas que no estaban destinadas a hacerse públicas” y expresó su decepción por la filtración y destacó no tener nada que ocultar, pues “no hice nada ilegal”.

Reconoció haber bebido alcohol, pero aclaró que no tomó drogas.