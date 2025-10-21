¿Cuáles son los ´Medio Metro’ más populares de México y quién fue el que falleció?

El 20 de octubre de 2025 , el presunto asesinato de Francisco Pineda Pérez , conocido como el “Medio Metro de Puebla” , reavivó el debate sobre la autenticidad del personaje y la identidad de sus intérpretes.

Con el paso de los años, “Medio Metro” pasó de ser un personaje local a un fenómeno viral , protagonizando videos, memes, giras y hasta conflictos legales por el derecho al uso del nombre.

En el mundo del sonidero mexicano, el apodo de “Medio Metro” se ha convertido en uno de los más reconocidos. Sin embargo, lejos de pertenecer a una sola persona, el apodo ha sido utilizado por diversos artistas de baja estatura que, en diferentes momentos, lo adoptaron como parte de su identidad escénica.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA MUERTE DE FRANCISCO PINEDA, EL ‘MEDIO METRO’ DE PUEBLA?

El cuerpo de Francisco Pineda Pérez fue encontrado en un canal de riego ubicado en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, al norte del municipio de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba signos de violencia y un golpe en la cabeza, además de avanzado estado de descomposición. Parte del cuerpo había sido devorado por fauna local, lo que sugiere que llevaba varios días en el sitio antes de ser localizado.

Pineda, quien tenía 41 años, fue identificado por un tatuaje en el pecho y su vestimenta característica, que incluía una camisa y pantalón blancos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que mantiene abiertas dos líneas de investigación principales: un posible atropellamiento o un ataque directo. Los resultados de la necropsia determinarán la causa exacta de la muerte.

¿QUIÉN FUE FRANCISCO PINEDA, EL ‘MEDIO METRO’ DE PUEBLA?

Francisco Pineda Pérez fue uno de los primeros bailarines en adoptar el apodo de “Medio Metro” dentro del ambiente sonidero. Desde mediados de la década de 2000, participó en bailes y eventos populares en Puebla y municipios aledaños, donde era presentado como “El Medio Metro del Barrio Alto”.

A diferencia de otros intérpretes del personaje, Pineda nunca buscó fama en redes sociales ni usó disfraces inspirados en El Chavo del 8. Su estilo se centraba en la autenticidad del baile y el arraigo con el público local.

Su fallecimiento generó consternación en la comunidad sonidera poblana, donde era reconocido como uno de los pioneros del personaje.

QUIÉNES SON LOS ‘MEDIO METRO’ MÁS POPULARES EN MÉXICO

La notoriedad del nombre “Medio Metro” ha dado lugar a múltiples versiones del personaje en diferentes partes del país. Actualmente, tres bailarines son los más identificados con el apodo:

- Francisco Pineda Pérez, el “Medio Metro de Puebla”, considerado pionero en el circuito local sonidero.

- José Eduardo Rodríguez Anguiano, conocido como “Medio Metro el único original”, originario de León, Guanajuato, quien alcanzó la fama nacional en 2023 por sus presentaciones junto a Sonido Pirata y por sus pasos de baile característicos como “La Chaquetita” y “El Paso del Pingüino”.

- Jonathan Uriel, el actual “Medio Metro” que trabaja con Sonido Pirata, originario de la Ciudad de México, quien posee la cuenta verificada en redes sociales con mayor número de seguidores, aunque no es titular legal del nombre.

De los tres, Rodríguez Anguiano es el único que cuenta con registro legal de la marca “Medio Metro” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), lo que le otorga derechos exclusivos de uso comercial del nombre hasta 2028.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Alejandro Landero? El actor de Televisa que ahora vive en la calle

FALLECIMIENTO DE ‘MEDIO METRO’ DESATA CONFUSIÓN EN REDES

La noticia del hallazgo del cuerpo en Puebla generó confusión en redes sociales y medios de comunicación, ya que muchos usuarios asociaron el nombre “Medio Metro” con el intérprete de León, quien tuvo que salir a aclarar la situación.

A través de un video en su cuenta de Instagram, José Eduardo Rodríguez Anguiano, conocido como “Medio Metro el único original”, expresó su pesar por la muerte de Pineda y lamentó la desinformación que circuló sobre su identidad.

“Hoy amanecimos con una noticia muy triste, donde muchos amigos dieron a notar su preocupación. Les quiero agradecer por preocuparse por mí, porque circulan en redes varias notas con mi foto que dicen que yo perdí la vida”, declaró el leonés, confirmando que el fallecido era el Medio Metro de Puebla.

Asimismo, envió sus condolencias a la familia de Francisco Pineda y ofreció apoyo para cubrir los gastos funerarios, además de pedir justicia: “Espero pronto que encuentren a los responsables”.

Las autoridades de Puebla se encuentran investigando los hechos para dar con los responsables. La Fiscalía de Puebla no ha brindado mayor información hasta el momento de redacción de esta nota.