Cuauhtémoc y Madrid sellan alianza rumbo al Mundial 2026

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    Cuauhtémoc y Madrid sellan alianza rumbo al Mundial 2026
    La alcaldesa de Cuauhtémoc y la presidenta de la Comunidad de Madrid sostuvieron un encuentro privado en la demarcación. ESPECIAL
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Ambas administraciones compartieron experiencias sobre economía, turismo, desarrollo urbano y participación ciudadana

CDMX.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmaron una Carta de Amistad para destacar coincidencias en materia de libertad, democracia y participación ciudadana.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que el encuentro se realizó al filo del mediodía de este lunes, cuando Rojo de la Vega recibió a Díaz Ayuso en la explanada del edificio sede de la demarcación.

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Ambas funcionarias subieron juntas las escalinatas del inmueble para sostener una reunión privada en la oficina de la alcaldesa, como parte de la agenda de intercambio institucional.

Las autoridades se trasladaron posteriormente al Salón Cabildos, donde participaron integrantes de ambos gabinetes, así como representantes del sector público y privado.

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El encuentro permitió compartir prácticas de gobierno y experiencias en desarrollo económico, turismo, gestión urbana y modelos de atención para territorios con alta actividad social y comercial.

La alcaldía señaló que durante la reunión se abordaron políticas públicas impulsadas en Madrid para facilitar la inversión, fortalecer a pequeñas y medianas empresas y generar condiciones para el crecimiento económico.

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Los participantes también revisaron modelos de desarrollo urbano y vivienda, además de estrategias para potenciar el turismo y aprovechar eventos internacionales como motor económico.

Madrid registró en 2025 más de 16 millones de visitantes, con una derrama económica significativa y más de 300 mil empleos vinculados al sector turístico, de acuerdo con la información compartida durante el encuentro.

La alcaldía Cuauhtémoc destacó que este intercambio cobra relevancia rumbo al Mundial 2026, debido a que la demarcación se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales y busca que la derrama económica genere oportunidades para vecinas y vecinos.

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