Hieren a tres mujeres en ataque armando a sitio de taxis en Acapulco

ACAPULCO, GRO.-Tres mujeres resultaron heridas de bala derivado de un ataque perpetrado por varios hombres contra un sitio de taxis ubicado en el Fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, la tarde de este lunes. De acuerdo a los reportes, las tres mujeres se encontraban a la espera de un taxi que las llevaría a una colonia que se encuentra en la parte alta, cuando los presuntos delincuentes, que viajaban en una motocicleta, accionaron sus armas.

Los hechos ocurrieron a unos metros de la avenida Costera Miguel Alemán y frente a las instalaciones del módulo de la Policía Turística de este puerto. En el lugar, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron 20 casquillos percutidos. AGENTES DE LA GN HABRÍAN DETENIDO AL AGRESOR

Se informó extraoficialmente que agentes de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a un individuo sobre la avenida Piloto Antón de Alaminos, quien presuntamente habría participado en el ataque al taxis colectivos 142, que cubre la ruta alimentadora Praderas de Costa Azul.

Esto se suma a otro atentado ocurrido el pasado jueves 30 de abril, cuando presuntos hombres dispararon contra otro puesto de espera en la avenida Niños Héroes, esquina con la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Progreso, en la zona suburbana de este puerto. Un chofer que se encontraba en el lugar murió a causa de los balazos.

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