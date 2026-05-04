Hieren a tres mujeres en ataque armando a sitio de taxis en Acapulco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Hieren a tres mujeres en ataque armando a sitio de taxis en Acapulco
    El ataque ocurrió contra un sitio de taxis ubicado en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco. FOTO: Cuartoscuro Carlos Alberto Carbajal

En el lugar las autoridades de la Fiscalía General del Estado localizaron 20 casquillos percutidos

ACAPULCO, GRO.-Tres mujeres resultaron heridas de bala derivado de un ataque perpetrado por varios hombres contra un sitio de taxis ubicado en el Fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, la tarde de este lunes.

De acuerdo a los reportes, las tres mujeres se encontraban a la espera de un taxi que las llevaría a una colonia que se encuentra en la parte alta, cuando los presuntos delincuentes, que viajaban en una motocicleta, accionaron sus armas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-sheinbaum-a-gabinete-fortalecer-trabajo-en-territorio-KA20469517

Los hechos ocurrieron a unos metros de la avenida Costera Miguel Alemán y frente a las instalaciones del módulo de la Policía Turística de este puerto.

En el lugar, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron 20 casquillos percutidos.

AGENTES DE LA GN HABRÍAN DETENIDO AL AGRESOR

$!De acuerdo a los reportes, las tres mujeres se encontraban a la espera de un taxi. FOTO: Cuartoscuro
De acuerdo a los reportes, las tres mujeres se encontraban a la espera de un taxi. FOTO: Cuartoscuro Carlos Alberto Carbajal

Se informó extraoficialmente que agentes de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a un individuo sobre la avenida Piloto Antón de Alaminos, quien presuntamente habría participado en el ataque al taxis colectivos 142, que cubre la ruta alimentadora Praderas de Costa Azul.

https://vanguardia.com.mx/noticias/falla-en-motor-obliga-aterrizaje-forzoso-de-helicoptero-de-semar-CA20469083

Esto se suma a otro atentado ocurrido el pasado jueves 30 de abril, cuando presuntos hombres dispararon contra otro puesto de espera en la avenida Niños Héroes, esquina con la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Progreso, en la zona suburbana de este puerto.

Un chofer que se encontraba en el lugar murió a causa de los balazos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Violencia
ataque armado

Localizaciones


Acapulco
Guerrero

Organizaciones


FGE
Guardia Nacional

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La decisión ocurrió entre falta de permisos de grabación y protestas de grupos indígenas.

Protestas frenan misa ligada a Cortés y Malinche en la Catedral
Ulises Lara, vocero de la FGR y fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informa avances del caso de agentes de la CIA

50 agentes serán interrogados por la FGR por caso de la CIA en Chihuahua
Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por posesión de armas exclusivas del Ejército

Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa; Omar García Harfuh, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, en las instalaciones de la Novena Zona Militar.

¿Cuál es el paradero de Rocha Moya tras tomarse licencia? Harfuch esclarece
Humo elevándose tras un ataque con drones a la refinería y terminal petrolera de Tuapse, Rusia.

¿Cómo podría afectar el alza de combustibles a los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas?
Un informe del Servicio Secreto de Estados Unidos alertó esta tarde de presuntos disparos cerca de la Casa Blanca, por lo que se ha puesto el edificio en cierre temporal.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un herido por las fuerzas del orden
Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud
El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo‘, solicitó en una de varias cartas enviadas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su extradición a México.

Las cartas de ‘El Chapo’ Guzmán, esto dicen