Cuba 'resistirá ante el imperialismo', dice embajador en México; protestan por bloqueo petrolero

Noticias
/ 15 febrero 2026
    Cuba ‘resistirá ante el imperialismo’, dice embajador en México; protestan por bloqueo petrolero
    ConfiaN en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantenga el envío de ayuda material. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Ayuda

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Simpatizantes se concentraron frente a la Embajada de Cuba en México para respaldar a la isla y exigir que se mantenga el envío de ayuda y combustible

CDMX.- Un grupo de simpatizantes se congregó este domingo frente a la Embajada de Cuba en México, en Polanco, para solidarizarse con la isla y condenar el bloqueo petrolero que, señalaron, impuso Estados Unidos.

Durante la concentración, que incluyó música y consignas, el embajador Eugenio Martínez Enríquez salió a agradecer el respaldo, afirmó que Cuba resistirá “ante el imperialismo” y dijo confiar en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantenga el envío de ayuda material.

“Quieren hacernos pagar muy caro resistir, y lo pagaremos. Si eso es un pecado, lo cometeremos, porque la resistencia es un derecho de los pueblos y la seguiremos ejerciendo hasta que Cuba, como siempre, sea libre y soberana”, expresó al dirigirse a los asistentes.

Al ser cuestionado sobre si México podría reanudar exportaciones de petróleo a Cuba, el embajador respondió: “México ha dicho que apoyará a Cuba y lo ha demostrado”. Sobre un próximo envío de ayuda humanitaria, señaló que depende de un asunto logístico relacionado con el regreso de embarcaciones cubanas y el reembarque de las cargas.

En el mitin, convocado por organizaciones como el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, se planteó la exigencia de reanudar el envío de petróleo a la isla, el cual —según los participantes— se suspendió tras la decisión del presidente estadunidense Donald Trump de imponer aranceles a países que exporten crudo hacia ese mercado.

El movimiento sostuvo que México no debe ceder ante presiones externas y, entre las pancartas, se observó un llamado a mantener la solidaridad. También se mencionó la participación de médicos especialistas cubanos en comunidades marginadas de México como parte de los vínculos de cooperación referidos por asistentes.

Entre quienes acudieron con donaciones, un participante identificado como Carlos Talancón dijo que llevó alimentos y artículos básicos, y rechazó que algún pueblo “pase hambre”, al atribuirlo a acciones de Estados Unidos.

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

