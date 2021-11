Cuestiona el Financial Times lucha contra la corrupción de AMLO; asegura “poco que presumir”

Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Christine Murray, publicado este lunes en el diario británico Financial Times, el mandatario tiene “poco qué presumir”.

López Obrador, resalta el artículo, asegura que “no se está protegiendo a nadie”. También dice, y tiene credibilidad en ello, en que no le interesa amasar dinero para él mismo. El problema, advierte la periodista, “es que las instituciones carecen de la independencia o los recursos necesarios para sostener una verdadera lucha anticorrupción, según los activistas”.

“Antes no se combatía la corrupción para que la gente en el poder pudiera ganar dinero ilegalmente. Ahora no se combate para que el grupo en el poder se consolide, pero además para dañar la democracia y perseguir a los críticos”.

Miguel Alfonso Meza, exabogado de la sociedad civil que trabaja actualmente en el gobierno municipal de Monterrey, dijo al Times que el combate a la corrupción no existía, ni antes, ni ahora.

Por ejemplo, explica, “los miles de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han dado escasos resultados en casos penales. A principios de este mes, su director, Santiago Nieto, dimitió tras ser reprendido por el presidente por su fastuosa boda en Guatemala”.

El artículo señala que, además, el mismo presidente mexicano “ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción -destinado a coordinar diferentes instituciones- al calificarlo como la ‘gota que colma el vaso’ en una lucha anticorrupción ‘fingida’”.

Edna Jaime, directora del centro de estudios México Evalúa, dijo al Times que “seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos instituciones... que realmente funcionen. El presidente no ha invertido nada de su capital político ni de sus recursos, no es parte de su proyecto fortalecer estas instituciones”.