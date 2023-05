$!¡Cuida a tu lomito!... esta es la lista negra de alimentos prohibidos para tu perro pues son dañinos y hasta mortales

Uvas y pasas

Las uvas y pasas pueden resultar muy tóxicas para el perro, incluso en las cantidades más pequeñas pueden provocar fallo renal. Todavía hoy se desconoce por qué las uvas resultan tan perjudiciales para los perros, pero los estudios realizados evidencian que se debe a alguno de sus componentes, aunque todavía no podamos identificar cual. El efecto toxico de las uvas no es algo característico de una especie en particular de esta fruta, sino que se puede observar en todas ellas, incluso si tienen o no semilla.

Por supuesto, resulta igual de peligroso dar a un perro pasas o alimentos que contengan uvas y derivados.