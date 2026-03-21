De la Fuente afirma en Celac que México dará ‘toda la ayuda humanitaria posible’ a Cuba y a Haití

CDMX.- El canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que México continuará prestando “toda la ayuda humanitaria que nos sea posible al pueblo cubano”, al participar en la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores en el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Bogotá, Colombia. En su intervención, transmitida vía internet, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que “son tiempos de solidaridad” y planteó que, ante el contexto internacional, debe fortalecerse la articulación entre regiones del sur global para enfrentar escenarios de tensión.

De la Fuente subrayó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la posición histórica de México respecto a Cuba y añadió que, en el mismo espíritu, el país seguirá colaborando con Haití en sus esfuerzos por consolidar la fortaleza de sus instituciones. El canciller describió un escenario internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, crisis climática, inseguridad alimentaria y desigualdades persistentes, y consideró que la cooperación entre América Latina, el Caribe y África debe fortalecerse para avanzar hacia un desarrollo más justo e incluyente.

Señaló que ambas regiones representan a más de dos mil millones de personas y cuentan con potencial para impulsar mecanismos de cooperación basados en la solidaridad y el respeto mutuo, a partir de vínculos históricos, culturales y políticos. En ese marco, indicó que el encuentro ministerial abre una etapa para impulsar la cooperación Sur-Sur “desde una nueva escala” y sostuvo que los continentes “se deberían desde hace tiempo el establecimiento de una agenda más dinámica y comprometida con los valores que compartimos”.

De la Fuente reiteró el compromiso de México con los procesos de descolonización, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional, así como con el desarrollo independiente y soberano de las naciones. También destacó el potencial de la cooperación científica y tecnológica, incluida la vinculación entre agencias espaciales latinoamericanas y africanas, y mencionó la necesidad de fortalecer acciones conjuntas para combatir el tráfico ilícito de armas, al expresar confianza en que el encuentro contribuya a un futuro de paz, cooperación y bienestar.

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