¿De qué tienes miedo?... Presidente de Ucrania reta a Putin a negociar en persona (video)

“Sal de nuestra tierra. Si no quieres irte ahora, siéntate conmigo en la mesa de negociaciones. Pero no a 30 metros de distancia, como con Macron y Scholz. Siéntate baja conmigo y habla. ¿De qué tienes miedo? No somos una amenaza para nadie”, indicó en conferencia de prensa.

Y agregó que “¡Soy vecino! No muerdo. Soy un hombre normal, siéntate conmigo, habla, ¿de qué tienes miedo?”.

Advirtió que si Ucrania es derrotado por Rusia, este último atacará a los países bálticos y el resto de Europa “hasta el muro de Berlín”.

“Si desaparecemos, que Dios nos proteja, luego será Letonia, Lituania, Estonia, etc. Hasta el muro de Berlín, ¡créanme!”, dijo.

Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego temporal así como el establecimiento de corredores humanitarios, una medida de emergencia forzada por la situación pero que ni mucho menos supone el final de la guerra, que, por otro lado, podría recrudecerse, según se desprende de la conversación telefónica que mantuvo el Presidente ruso, Vladimir Putin, con su colega francés, Emmanuel Macron.