/ 9 enero 2026
    Van contra redes de contrabando que afectan la recaudación fiscal y la salud pública. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Una operación coordinada entre autoridades mexicanas y extranjeras culminó en un decomiso masivo de tabaco ilegal en el principal aeropuerto del país

CDMX.- Autoridades federales aseguraron casi 20 toneladas de cigarrillos ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un operativo que forma parte de una ofensiva encaminada a desarticular redes de tráfico de mercancía ilícita y proteger las finanzas públicas y la salud de los consumidores.

De acuerdo con información oficial, los productos procedían de Japón y fueron localizados tras trabajos de inteligencia desarrollados entre la Secretaría de Marina y la Administración General de Aduanas, con intercambio de información con autoridades japonesas.

Entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026 se inspeccionaron seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, en los que se encontraron aproximadamente 19 mil 779.5 kilogramos de tabaco ilegal que estaban por ingresar al país sin las autorizaciones correspondientes.

El volumen asegurado equivale a alrededor de 954 mil 380 cajetillas de cigarrillos, con un valor comercial que supera los 70.7 millones de pesos, lo que representa un importante golpe a la evasión fiscal asociada con este tipo de productos.

Con este decomiso se evitó un daño potencial a las finanzas públicas, ya que se impidió la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuya tasa por cajetilla es de 17.03 pesos, lo que implica una posible evasión superior a 16.2 millones de pesos.

La estrategia para el aseguramiento incluyó el rastreo de los envíos desde su origen y la detección de irregularidades en la documentación, lo que permitió a las autoridades interceptar los cargamentos antes de su distribución en el mercado nacional.

La operación fue el resultado de la coordinación entre la Semar, la Aduana del AICM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades federales señalaron que este decomiso forma parte de una ofensiva más amplia contra el contrabando y el comercio ilegal, con el objetivo de cerrar el paso a redes que afectan la economía formal y ponen en riesgo la salud de los consumidores debido a la falta de regulación sanitaria de los productos apócrifos. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

