Defienden los programas sociales del actual Gobierno; ‘evitaron rapiña y hambruna’

CDMX.- La subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó el arraigo entre los mexicanos del programa punta de lanza de la política social del presidente López Obrador, la pensión para adultos mayores.

Dicha pensión se entregará a partir de este año de forma universal a todas las personas que hayan cumplido 65 años, con lo que se tendrán 2 millones 200 mil nuevos beneficiarios, además de que se incrementará el monto 20 por ciento anual para llegar en 2024 a los 6 mil pesos bimestrales, indicó.

En entrevista, cuestionó las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) que señalan que de 2018 a 2020 aumentó en 3.8 millones el número de pobres en el País, pues precisa que no considera el factor de la pandemia, y defiende los programas sociales de la Cuarta Transformación que lograron evitar casos de hambruna y rapiña durante la emergencia sanitaria.

“Son dos visiones diferentes, nosotros tenemos otros datos y consideramos que en medio de toda la situación de la pandemia no tenemos problemas de hambruna, no tenemos actos de rapiña, aceleramos las estrategias para atender a la población y la inyección de recursos a los más pobres. Se mantuvo el consumo y el mercado interno que mantiene estable la economía, que también es otro factor que no considera el Coneval”, apuntó.

Sobre la pensión de adultos mayores, expuso que tiene modificaciones, porque a partir del mes de julio se incorpora a los adultos mayores de 65 años: “El programa era universal a partir de los 68 años y sólo era para la población indígena y afrodescendiente a partir de los 65 años. Ahora se reduce la edad para que todos los de 65 años gocen de la pensión: “Estamos hablando de 2 millones 200 mil personas que se van a incorporar”.

Montiel Reyes recuerda que este programa ya está en la Constitución, por lo que será muy complicado que una vez que termine la actual Administración se pueda eliminar.