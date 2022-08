‘Delfina Gómez es una delincuente confesa’... Riva Palacio arremete contra Morena por designarla candidata por Edomex

Los comentarios por parte de la oposición no se hicieron esperar; políticos, ex políticos, simpatizantes, militantes, periodistas, analistas, etcétera, arremetieron en su contra, y casi al unísono, la llamaron delincuente electoral por la multa que causó a Morena debido a la reunión de recursos a través del recorte de sueldos a trabajadores municipales en 2017.

Al respecto, el periodista Raymundo Riva Palacio consideró en su más reciente columna Estrictamente Personal que la decisión no fue una sorpresa en “esta era morena que vivimos”, ni decepciona tampoco que “una delincuente confesa” refrende el pensamiento de que “la ley es la gran ausente” en Palacio Nacional.

“En esta era morena que vivimos, ya nada es sorpresa. Por eso, que una delincuente confesa haya sido colocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la pista de despegue hacia la candidatura de su partido a la gubernatura del Estado de México, no decepciona a quienes pensamos que la ley es la gran ausente en la cabeza del Ejecutivo, y que el cinismo político del actual régimen es más poderoso que los recursos institucionales para impedir la transgresión de las normas jurídicas, políticas y éticas. Gracias a esta conversión de valores democráticos, Delfina Gómez será la candidata al gobierno que es la mayor joya electoral del país”, expuso.

Sin embargo, mucho más allá de la polémica selección de líder para los Comités de Defensa de la 4T, podría venir una de las más importantes rupturas al interior de Morena, pues el trío que encabezaba las encuestas era ni más ni menos que el grupo Texcoco.

“No hubo sorpresas por el resultado. Era la candidata que quería López Obrador, pero en abono de las casas encuestadoras, también era la mejor colocada en las preferencias morenas para el Estado de México. Gómez pertenece al Grupo Texcoco, que encabeza Martínez, y Horacio Duarte, el actual director de Aduanas que alcanzó el 9.6% del voto, y sobre el cual hay temores de que pueda fracturarse. La posibilidad de ello se le ha venido planteando al Presidente desde hace más de tres semanas, quien encargó a su operador político, Jesús Ramírez, que buscara evitarlo. Martínez fue citado el miércoles en Palacio Nacional, donde probablemente el Presidente o algún otro funcionario menor, le informaron la decisión que tomaría el partido”, señaló.

De acuerdo con Riva Palacio, fue el propio AMLO quien intuyó la separación, por lo que mandó a su vocero, Jesús Ramírez, a mediar en el trío como método de prevención, e incluso el propio Martínez fue citado en Palacio Nacional, donde supuestamente le dieron la noticia de la selección.

“Martínez se decía el mejor candidato de Morena para el Estado de México, lo que no se sabrá porque las encuestas no ven méritos, sino a las personas, y Gómez tenía una mayor visibilidad que su jefe de grupo político, no sólo por el cargo de secretaria, sino porque también fue la candidata de Morena al gobierno mexiquense en 2017”.

También aseguró a lo largo de su texto titulado Una delincuente para el Edomex, que al respaldar la decisión que tomó su partido de nombrar “a una delincuente confesa”, el presidente Andrés Manuel se burla de todos los mexicanos.

“Qué sucederá con el Grupo Texcoco es una incógnita, pero si se rompe, debilitará de manera importante la candidatura futura, de por sí débil, de Gómez. Lo que no es un misterio, es la forma como el Presidente se burla de los mexicanos al respaldar a una delincuente confesa”.

Todo lo anterior, apuntó, fue para revelar que en la operación de retener el 10% del sueldo de los trabajadores municipales que le valió una multa a Morena en 2017, participaron, además de Gómez: el propio Horacio Duarte y el hermano del senador Higinio, Alberto Martínez.

“Como alcaldesa de Texcoco entre 2013 y 2015, Gómez retuvo unilateralmente el 10% del salario de cientos de trabajadores municipales, y entregó más de dos millones recaudados de manera involuntaria, para la formación de Morena. El PAN presentó la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en 2017, en medio de la campaña para gobernador en el Estado de México -donde perdió ante el priista Alfredo del Mazo-, que investigó los “diezmos”, como los bautizó la prensa, y presentó ante el Tribunal Electoral, que en enero de este año confirmó la multa que le impuso el INE a Morena por cuatro millones y medio de pesos.

Por ello, aseguró que no todos los que cometen delitos lo hacen con fines de lucro, por lo que no se le puede eximir de haber incurrido en hechos ilícitos aunque lo hizo con fines políticos para su campaña.

El hecho de que Delfina no haya enfrentado a la justicia, concluyó, reveló que el ejecutivo federal encabezado por AMLO “piensa que las ilegalidades políticas, si sirven para su causa, son permitidas”.

“Así de torcidos están los incentivos en estos tiempos morenos. Así de demolido está el estado de derecho”, concluyó el periodista.