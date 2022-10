‘Delincuencia hará fiesta’ si militares regresan a cuarteles: AMLO

Si los militares regresan a sus cuarteles “la delincuencia hace fiesta”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al defender una vez más la iniciativa de reforma constitucional para ampliar la colaboración de las fuerzas armadas en acciones seguridad pública.

Sin embargo, acotó, si la ciudadanía se pronuncia en la consulta que se realizará en enero porque los soldados y los marinos dejen esas labores, entonces sí aceptaría el retorno a los cuarteles.

“A ver: ¡300 mil (soldados) a sus cuarteles ya! Pues hacen fiesta los de la delincuencia, y no sólo los de la delincuencia organizada, sino los de la delincuencia de cuello blanco”, respondió el mandatario federal ante una pregunta sobre el posicionamiento que el domingo hizo el Comité 68, al conmemorar un aniversario más de la masacre del 2 de octubre de 1968, donde exigió que los militares no permanecieran en las calles”, señaló Obrador.

“Imagínense, retiramos a los marinos de los puertos, salen todos los marinos del puerto de Manzanillo. ¿Quiénes regresan? Los que permitían la entrada de fentanilo y del contrabando y todo. Por eso voy a insistir, nada más termina el (actual) periodo de sesiones, como lo establece la ley, e inicia el nuevo periodo, va la iniciativa de nuevo”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo reiteró que a la par de enviar de nuevo la propuesta al Congreso para la extensión del periodo de apoyo del Ejército y la Marina en las calles, también se consultará la opinión de la ciudadanía, cuyo ejercicio y metodología se dio a conocer la semana pasada.

“Al mismo tiempo vamos a hacer una consulta a los ciudadanos, porque los senadores no están escuchado, no están consultando al pueblo, como muchos de ellos ni siquiera fueron electos de manera directa, son plurinominales, de lista, ¿qué vínculos tienen con la gente? Todavía el que fue electo tuvo que ir a hacer campaña, tuvo que haber dicho que iba a representar al pueblo, que iba a estar pendiente de las peticiones del pueblo y que iba a garantizar que hubiese justicia, seguridad. Pero el pluri va a la lista y hasta se va de vacaciones, ya nada más regresa cuando va a tomar posesión. Porque ese no tiene que hacer campaña, nada y si va en los primeros lugares (del listado plurinominal) es porque tiene influencia o es importante”.

López Obrador añadió: “Entones, vamos a preguntarle a la gente qué opina y si la gente dice no queremos que el Ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, a los cuarteles el Ejército. Lo que diga el pueblo, pero no limitarnos a lo que diga el conservadurismo, un grupo de partido conservador”.

De nuevo estimó la necesidad que las fuerzas armadas se mantengan en el apoyo para enfrentar el problema de inseguridad y violencia que hay en el país y remarcó de nuevo que las violaciones a derechos humanos que el Ejército y la Marina cometieron en el pasado fueron por decisiones de civiles.

“Los errores que han cometido se han originado por órdenes de autoridades civiles”, afirmó.

Recordó el caso de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, cuya responsabilidad asumió el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz; o la declaratoria de guerra a la delincuencia organizada por parte del ex mandatario Felipe Calderón.

“Ahora, el Presidente, que es al mismo tiempo el comandante supremo de las fuerzas armadas, ha dicho y sostiene que no se va a usar al Ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos”.

El mandatario consideró que el análisis no puede resultar tan maniqueo.

“No es que el Ejército sea sinónimo de represión, no; eso depende de quién gobierna, quién es el comandante supremo (de las fuerzas armadas). El Ejército mexicano, lo voy a seguir diciendo, no es un ejército como otros ejércitos de otros países, no pertenece a la oligarquía. Sus mandos vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares, no hay oligarcas en los altos mandos del Ejército, es pueblo uniformado y nos ayudan mucho y es un ejército profesional, leal, subordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes que rigen, entonces no tenemos por qué no apoyarnos en el Ejército y en la Marina para garantizar la paz, la tranquilidad”, argumentó.

Con información de La Jornada