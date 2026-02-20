Denuncia por espectaculares en Hermosillo fue archivada; caso irá a Sala Regional Guadalajara

/ 20 febrero 2026
    Denuncia por espectaculares en Hermosillo fue archivada; caso irá a Sala Regional Guadalajara
    Celaya reunió fotografías y ubicaciones y presentó una denuncia formal el 15 de julio de 2025 ante el Instituto Estatal Electoral. ESPECIAL

Columnista expone un caso de denuncia ciudadana por presunta propaganda irregular en Hermosillo y el cierre del expediente en instancias locales

HERMOSILLO, SON.- La columnista Lourdes Mendoza sostiene que una denuncia ciudadana por presunta propaganda irregular en Hermosillo, Sonora, fue cerrada por autoridades electorales locales sin que, según su relato, se agotaran diligencias para investigar el origen y financiamiento de los anuncios.

De acuerdo con la columna, el caso se originó en julio de 2025, cuando el periodista investigador Roberto Celaya detectó en calles de Hermosillo varios espectaculares que, a su consideración, no cumplían con requisitos mínimos para propaganda vinculada a un informe de labores.

TE PUEDE INTERESAR: Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial

Celaya reunió fotografías y ubicaciones y presentó una denuncia formal el 15 de julio de 2025 ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, y señaló que la propaganda correspondía a promoción personalizada, en términos del artículo 134 constitucional, además de posibles actos anticipados de campaña.

Como antecedente, Celaya incorporó referencias a publicaciones vecinales y a una nota periodística, además de una declaración atribuida al delegado nacional del PT, Benjamín Robles, relacionada con respaldo político a la diputada Diana Karina Barreras Samaniego para la presidencia municipal de Hermosillo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum urge a digitalizar registros forenses y acelerar identificación genética de restos humanos

Afirman que la autoridad local cerró el expediente con el argumento de que, al momento de la verificación, los espectaculares ya no estaban en el sitio, lo que quedó asentado en el expediente IEE/POS-09/2025.

La columnista apunta que “la diputada no ha dicho ni pío. Sólo está su escrito de contestación ante el IEES, en el que argumentó que los espectaculares correspondían a su ‘obligación de rendir informes’ y que, por tanto, eran legales”.

Celaya solicitó por escrito que se investigara quién contrató y pagó la publicidad, y que se requiriera información a empresas del ramo, al sostener que existen registros que pueden ser obtenidos en un procedimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum hace 'six-seven' durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?

El texto añade que el Tribunal Estatal Electoral confirmó el 12 de febrero de 2026, por unanimidad, la determinación adoptada en el caso, y que el promovente prevé impugnar ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aseguran que en la siguiente instancia se revisaría si procede revocar la resolución local y ordenar la reposición del procedimiento con diligencias adicionales, o confirmar lo resuelto por autoridades estatales.

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

