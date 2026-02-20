Denuncia por espectaculares en Hermosillo fue archivada; caso irá a Sala Regional Guadalajara

HERMOSILLO, SON.- La columnista Lourdes Mendoza sostiene que una denuncia ciudadana por presunta propaganda irregular en Hermosillo, Sonora, fue cerrada por autoridades electorales locales sin que, según su relato, se agotaran diligencias para investigar el origen y financiamiento de los anuncios.

De acuerdo con la columna, el caso se originó en julio de 2025, cuando el periodista investigador Roberto Celaya detectó en calles de Hermosillo varios espectaculares que, a su consideración, no cumplían con requisitos mínimos para propaganda vinculada a un informe de labores.

Celaya reunió fotografías y ubicaciones y presentó una denuncia formal el 15 de julio de 2025 ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, y señaló que la propaganda correspondía a promoción personalizada, en términos del artículo 134 constitucional, además de posibles actos anticipados de campaña.

Como antecedente, Celaya incorporó referencias a publicaciones vecinales y a una nota periodística, además de una declaración atribuida al delegado nacional del PT, Benjamín Robles, relacionada con respaldo político a la diputada Diana Karina Barreras Samaniego para la presidencia municipal de Hermosillo.

Afirman que la autoridad local cerró el expediente con el argumento de que, al momento de la verificación, los espectaculares ya no estaban en el sitio, lo que quedó asentado en el expediente IEE/POS-09/2025.

La columnista apunta que “la diputada no ha dicho ni pío. Sólo está su escrito de contestación ante el IEES, en el que argumentó que los espectaculares correspondían a su ‘obligación de rendir informes’ y que, por tanto, eran legales”.

Celaya solicitó por escrito que se investigara quién contrató y pagó la publicidad, y que se requiriera información a empresas del ramo, al sostener que existen registros que pueden ser obtenidos en un procedimiento.

El texto añade que el Tribunal Estatal Electoral confirmó el 12 de febrero de 2026, por unanimidad, la determinación adoptada en el caso, y que el promovente prevé impugnar ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aseguran que en la siguiente instancia se revisaría si procede revocar la resolución local y ordenar la reposición del procedimiento con diligencias adicionales, o confirmar lo resuelto por autoridades estatales.