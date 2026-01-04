Desaparecen tres embarcaciones; Semar intensifica búsqueda

CDMX.- Tres embarcaciones con siete tripulantes a bordo desaparecieron frente a las costas de Puerto Chiapas, por lo que la Secretaría de Marina (Semar) y pescadores de la zona emprendieron un operativo de búsqueda marítima y aérea, informaron autoridades.

La búsqueda, que se desarrolla desde el viernes pasado, se concentra alrededor de 148 kilómetros mar adentro, en una zona de difícil acceso en el Pacífico mexicano, de acuerdo con reportes oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La ley del más fuerte no puede imponerse’: UNAM critica acción militar en Venezuela

Personal naval desplegó una patrulla costera, aeronaves y alertó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima para ampliar los esfuerzos de localización de las embarcaciones y sus tripulantes.

Además de los recursos oficiales, la comunidad pesquera se sumó a las labores con cinco embarcaciones menores para ampliar el radio de búsqueda en mar abierto, mientras que la Capitanía de Puerto Chiapas emitió avisos a la comunidad marítima para recabar cualquier información que pueda contribuir a la localización.

TE PUEDE INTERESAR: El Mundial llega a las aulas: SEP alista Copa Escolar de Futbol en todo el país

Hasta el momento, no se han reportado avances en la localización de las embarcaciones ni de sus tripulantes, y las labores de rastreo continúan sin descartar ninguna línea de investigación.

Las autoridades mantienen comunicación con los familiares de los desaparecidos y con los responsables de las embarcaciones, a fin de coordinar información que pueda ser útil en las labores de búsqueda y rescate.

La Semar reiteró su compromiso de continuar con las labores de búsqueda y rescate, actuando de manera inmediata y coordinada ante situaciones que pongan en riesgo la vida humana en el mar, en beneficio de la comunidad marítima que desarrolla sus actividades en aguas nacionales. Con información de El Universal