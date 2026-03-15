Descarrilamiento de tren en Culiacán deja cuatro furgones volcados y granos regados en la vía

CULIACÁN, SIN.- Un tren cargado de granos con destino a la frontera norte del país se descarriló en la cercanía de la vieja estación de pasajeros, en la zona del centro de Sinaloa, sin que se reportaran personas lesionadas, por lo que personal del Ejército acudió para resguardar el perímetro.

De acuerdo con los reportes preliminares, cuatro furgones cargados de granos se salieron de las vías y volcaron sobre uno de sus costados, lo que ocasionó que parte del producto quedara regado en el sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados

Las autoridades de seguridad fueron notificadas vía telefónica sobre el accidente ferroviario ocurrido cerca del túnel que conecta una parte del centro de la ciudad con la zona poniente de Culiacán, por lo que se movilizaron cuerpos de auxilio y fuerzas federales.

La movilización se realizó ante la posibilidad de que hubiera víctimas, aunque posteriormente se informó que no se registraron personas lesionadas por el descarrilamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan a dos jóvenes muertos y a otra pareja intoxicada en motel de Sinaloa

En el lugar, el grano que transportaban los furgones quedó esparcido tras el volcamiento, sin que hasta el momento se reportaran actos de vandalismo, según los datos disponibles.

El personal del Ejército permaneció en la zona para resguardar el área y mantener el control del perímetro mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Personal de ferrocarriles fue notificado del descarrilamiento para el envío de trabajadores especializados y grúas, con el fin de recolocar los furgones sobre las vías y retirar la mercancía que quedó regada.

Hasta el momento, no se han informado afectaciones adicionales derivadas del incidente ni el tiempo estimado para el restablecimiento total de las operaciones en el tramo.