Hallan a dos jóvenes muertos y a otra pareja intoxicada en motel de Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- En una de las habitaciones de un motel ubicado a un costado de la carretera Los Mochis-Ahome fueron encontrados una mujer y un hombre muertos, presuntamente por inhalación prolongada de monóxido de carbón; otra pareja resultó intoxicada y fue hospitalizada.

Las autoridades judiciales identificaron a las víctimas mortales como Rodolfo Alberto “N”, de 21 años, y Yarely Guadalupe “N”, de 25, cuyos cuerpos fueron trasladados a una casa funeraria de la ciudad de Los Mochis.

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De acuerdo con las indagaciones, las dos parejas rentaron una habitación en uno de los moteles de esa vialidad y, mientras convivían, encendieron el vehículo en el que viajaban para escuchar música, sin ventilar el lugar.

La falta de ventilación habría permitido la acumulación de monóxido de carbón, lo que presuntamente causó la muerte del hombre y la mujer, además de la intoxicación de las otras dos personas.

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La pareja que resultó intoxicada fue identificada como Juan Manuel “N”, de 20 años, y Rosa Isela “N”, también de 20, quienes tienen domicilio en una colonia de la ciudad de Los Mochis, según los datos recabados.

El hallazgo ocurrió cuando personal del motel inició la revisión de habitaciones y advirtió que en una de ellas se escuchaba un vehículo encendido; al llamar y no obtener respuesta, ingresaron al cuarto.

Al abrir, encontraron a los cuatro jóvenes tirados en el suelo y percibieron un fuerte olor a monóxido de carbón, por lo que se dio aviso a las autoridades y se activó la atención médica para los sobrevivientes.