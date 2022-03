Descarta INE como “aplicable” decretazo sobre la revocación de mandato aprobado por Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Al aprobar nuevas medidas cautelares por violación de la veda durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que el “decretazo” aprobado por el Congreso de la Unión que interpreta el alcance de la propaganda gubernamental no es aplicable al actual proceso de revocación de mandato, tal como ya se ha pronunciado la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión extraordinaria urgente de carácter privado de dicha comisión, el consejero Ciro Murayama aseguró que este decreto no es aplicable, toda vez que las leyes electorales no pueden modificarse en un plazo de 90 días previos a que inicie el proceso electoral, “y si bien la revocación de mandato no es un proceso electoral ordinario con contienda entre candidatos, lo cierto es que es un ejercicio democrático, cuyas reglas están fijadas antes de que inicie y no se pueden modificar en el camino”.

El consejero coincidió con lo establecido por la Sala Regional Especializada del TEPJF en el Senado de que el decreto, en todo caso, es vigente, pero no es aplicable a la revocación de mandato en curso.