Pemex se hunde en deudas: pierde 61 mil millones y su pasivo con proveedores se dispara

México
/ 27 octubre 2025
    Pemex se hunde en deudas: pierde 61 mil millones y su pasivo con proveedores se dispara
    La petrolera ha desembolsado 299 mil 768 millones de pesos de enero a septiembre para saldar compromisos con las empresas que respaldan su operación. /FOTO: ESPECIAL

Petróleos Mexicanos registró un aumento de 37% en su deuda con proveedores y una pérdida de 61 mil millones de pesos durante el tercer trimestre de 2025, pese al apoyo financiero del gobierno federal

CDMX.- Pese a los esfuerzos del gobierno federal por apuntalar a Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa productiva del Estado enfrenta nuevamente un incremento en su deuda con proveedores y un deterioro de su balance financiero.

De acuerdo con su reporte trimestral al cierre de septiembre de 2025, Pemex registró un aumento de 37.1% en su deuda con proveedores, al alcanzar los 28 mil 130 millones de dólares, frente a los 20 mil 524 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año anterior.

La petrolera reconoció que el problema con sus proveedores se ha agravado en los últimos tres años, a pesar de los programas de apoyo impulsados por el gobierno federal y de los pagos efectuados este año. Según el informe, Pemex ha desembolsado 299 mil 768 millones de pesos de enero a septiembre para saldar compromisos con las empresas que respaldan su operación.

Se mantuvo un flujo constante en los pagos a proveedores y se puso en marcha el Programa de Financiamiento de Inversión 2025, respaldado por un vehículo financiero con capacidad de hasta 250 mil millones de pesos, orientado a fortalecer la cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa”, detalló la compañía.

En cuanto a su deuda financiera total, Pemex informó un saldo de 100 mil 300 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2.7% respecto al trimestre anterior. La empresa aseguró que mantiene líneas de crédito disponibles por 4.2 mil millones de dólares y 20.5 mil millones de pesos, con las que busca sostener su liquidez a corto plazo.

La compañía también reconoció que la caída en la producción de crudo afectó sus resultados operativos durante el tercer trimestre del año, a pesar de que las inversiones públicas han comenzado a reflejar mejoras en las seis refinerías existentes y en la nueva planta de Dos Bocas.

Como resultado, Pemex reportó una pérdida neta de 61 mil millones de pesos entre julio y septiembre, una cifra que, aunque menor que en años anteriores, mantiene a la empresa en números rojos.

Pese a este panorama, la petrolera reafirmó su objetivo de alcanzar sostenibilidad financiera sin apoyo del gobierno para 2027, además de reducir su deuda total en 10% al cierre de 2025 y ejecutar un “borrón y cuenta nueva” con sus pasivos con proveedores hacia 2026. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

