Sheinbaum revira a Zedillo: ‘México es de los países más democráticos del mundo’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este lunes a las declaraciones del expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien en entrevista con El Mundo afirmó que el gobierno de Morena “ha copiado lo peor del PRI” y que “la corrupción guía su funcionamiento”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que en México existe plena democracia y que las libertades políticas y sociales están garantizadas como nunca antes. “En México hay democracia, México es un país democrático, es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo”, enfatizó.

La mandataria subrayó que la libertad de expresión vive su momento más fuerte y que hoy cualquier persona puede opinar sin miedo a represalias. “La democracia se refleja también en las libertades: la libertad de expresión, de reunión, de hablar de la presidenta o del expresidente. La libertad de expresión al máximo; nunca antes en nuestro país había habido tal nivel de libertad”, afirmó.

Sheinbaum también reprochó a Zedillo su papel en la crisis económica de 1994 y la creación del Fobaproa, al que calificó como “uno de los mayores fraudes al pueblo de México”, recordando que fue durante su sexenio cuando se privatizaron bancos y se trasladaron deudas privadas al erario.

En su entrevista con El Mundo, Zedillo había declarado que la autodenominada Cuarta Transformación “no busca hacer de México un país moderno y con verdadera justicia social, sino que sólo tiene un proyecto de poder”.

El expresidente acusó además que el gobierno actual “desmanteló el Poder Judicial, se apoderó del control de los órganos electorales, anuló reformas consensuadas y destruyó los pilares de la democracia mexicana”.

Sheinbaum respondió que las instituciones siguen funcionando con independencia, aunque reconoció que existe un debate político legítimo sobre su papel. “México vive un proceso de transformación democrática y pacífica, donde el pueblo tiene la última palabra”, concluyó. Con información de El Universal