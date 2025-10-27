Sheinbaum revira a Zedillo: ‘México es de los países más democráticos del mundo’

Noticias
/ 27 octubre 2025
    Sheinbaum revira a Zedillo: ‘México es de los países más democráticos del mundo’
    Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el país “nunca antes hubo tanta libertad de expresión”. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta respondió a las críticas del expresidente, quien acusó a Morena de destruir los pilares democráticos de México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este lunes a las declaraciones del expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien en entrevista con El Mundo afirmó que el gobierno de Morena “ha copiado lo peor del PRI” y que “la corrupción guía su funcionamiento”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que en México existe plena democracia y que las libertades políticas y sociales están garantizadas como nunca antes. “En México hay democracia, México es un país democrático, es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: Moviliza incendio en una empresa de adhesivos en Escobedo, Nuevo León

La mandataria subrayó que la libertad de expresión vive su momento más fuerte y que hoy cualquier persona puede opinar sin miedo a represalias. “La democracia se refleja también en las libertades: la libertad de expresión, de reunión, de hablar de la presidenta o del expresidente. La libertad de expresión al máximo; nunca antes en nuestro país había habido tal nivel de libertad”, afirmó.

Sheinbaum también reprochó a Zedillo su papel en la crisis económica de 1994 y la creación del Fobaproa, al que calificó como “uno de los mayores fraudes al pueblo de México”, recordando que fue durante su sexenio cuando se privatizaron bancos y se trasladaron deudas privadas al erario.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum confirma reuniones con Trump se pronuncia en defensa de la soberanía nacional

En su entrevista con El Mundo, Zedillo había declarado que la autodenominada Cuarta Transformación “no busca hacer de México un país moderno y con verdadera justicia social, sino que sólo tiene un proyecto de poder”.

El expresidente acusó además que el gobierno actual “desmanteló el Poder Judicial, se apoderó del control de los órganos electorales, anuló reformas consensuadas y destruyó los pilares de la democracia mexicana”.

Sheinbaum respondió que las instituciones siguen funcionando con independencia, aunque reconoció que existe un debate político legítimo sobre su papel. “México vive un proceso de transformación democrática y pacífica, donde el pueblo tiene la última palabra”, concluyó. Con información de El Universal

Temas


Democracia

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ernesto Zedillo
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE
Morena
PRI

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana