Desde Culiacán, Sheinbaum advierte a EU: 'principios no se negocian' y pide frenar armas

Noticias
/ 28 febrero 2026
    Desde Culiacán, Sheinbaum advierte a EU: ‘principios no se negocian’ y pide frenar armas
    Afirma que las fuerzas armadas y el gabinete federal acompañan a la entidad en el contexto de seguridad que atraviesa. CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Seguridad

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El mensaje incluyó una exigencia puntual sobre el tráfico de armas y un compromiso de acompañamiento federal ante la violencia

CULIACÁN, SIN.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, en la relación con Estados Unidos, “hay principios que no se negocian” y exigió que ese país haga su parte para detener el flujo de armas que ingresan a México, al señalar que la soberanía nacional no está a discusión.

El pronunciamiento lo hizo en Culiacán, Sinaloa, durante una gira por la entidad, que —de acuerdo con lo expuesto en el acto— ha enfrentado meses de violencia por el enfrentamiento entre facciones criminales, tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su entrega irregular a autoridades estadounidenses.

“Frente a los vecinos hay principios que no se negocian. Ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas... de Estados Unidos. La soberanía no se negocia, aquí decidimos nosotros, las y los mexicanos mandan, en México manda el pueblo”, expresó la mandataria.

En el mismo evento, Sheinbaum aseguró: “Sinaloa no está solo, su presidenta y todo México estamos aquí”, y afirmó que las fuerzas armadas y el gabinete federal acompañan a la entidad en el contexto de seguridad que atraviesa.

La visita incluyó el arranque de obra del hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El acto se realizó en el predio donde se edificará el nosocomio, con la presencia del gobernador Rubén Rocha y funcionarios federales.

Rocha agradeció el respaldo federal y sostuvo que la entidad continúa en un proceso de atención a la crisis de violencia. Señaló que la ayuda incluye la participación de corporaciones federales y fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Por la presencia presidencial, se reportó un refuerzo de dispositivos de seguridad, además de los patrullajes permanentes de fuerzas federales y del Ejército, con la incorporación de vehículos militares en la capital sinaloense.

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

