Desembarco anfibio cierra operativo naval de alto nivel en playa de Colima

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/ 25 abril 2026
    Desembarco anfibio cierra operativo naval de alto nivel en playa de Colima
    El ejercicio incluyó maniobras navales, evacuación de heridos, tiro real y desembarco anfibio. ESPECIAL

La Marina realizó prácticas tácticas en Manzanillo para fortalecer su capacidad de respuesta operativa

MANZANILLO, COL.- La Secretaría de Marina-Armada de México concluyó un ejercicio de adiestramiento de alto nivel en Manzanillo, Colima, con actividades orientadas a reforzar la seguridad en zonas marítimas y la capacidad operativa de sus unidades.

Personal de la Fuerza Naval del Pacífico realizó maniobras de formación y navegación táctica, operaciones de cubierta de vuelo con helicópteros, ejercicios de comunicaciones operativas y evacuación de personal herido hacia buques de la Armada con capacidad hospitalaria.

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Integrantes de la Armada efectuaron prácticas de tiro real desde buques, mediante montajes de artillería, además de tiro aeronaval desde helicóptero, como parte del programa de capacitación desarrollado en costas de Manzanillo.

La institución naval informó que el Ejercicio de Adiestramiento de Nivel Cinco en playa Las Brisas incluyó maniobras tácticas navales para fortalecer la interoperabilidad y el nivel de alistamiento operativo de las unidades participantes.

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La capacitación se realizó bajo medidas de seguridad y conforme a la normatividad vigente, con el propósito de generar una respuesta inmediata ante escenarios críticos y reforzar operaciones destinadas al mantenimiento del Estado de derecho.

El ejercicio concluyó con un desembarco anfibio en playa Las Brisas, mediante inserciones aeromóviles desde un helicóptero Panther y despliegue acuático desde embarcaciones tipo Zodiac y Patrullas Interceptoras.

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Las fuerzas participantes fueron proyectadas desde el Buque de Guerra Anfibia ARM “Usumacinta” (A-411), en una demostración orientada a evaluar precisión táctica e interoperabilidad en escenarios de alta complejidad.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones buscan garantizar la seguridad en las zonas marítimas y contribuir a la protección de la población, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas. Con información de La Jornada

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