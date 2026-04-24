Reportan amenazas de tiroteos en 11 escuelas de Baja California Sur y Sinaloa

LA PAZ, BCS.- Este viernes se registraron nuevas amenazas de tiroteos en planteles educativos en los estados de Baja California Sur y Sinaloa. Autoridades educativas y de seguridad en Baja California Sur confirmaron que al cierre de esta semana se han presentado amenazas de tiroteos en planteles de secundaria, que formarían parte de un “reto viral” en redes sociales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se detectaron, desde el pasado miércoles hasta ahora, mensajes de este tipo en ocho escuelas secundarias: cuatro en La Paz, tres en Los Cabos y una en Ciudad Constitución. De acuerdo con la institución, se activaron los protocolos de seguridad, incluyendo la participación de las áreas especializadas en ciberseguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que este tipo de contenido —reto— consiste en colocar o difundir advertencias anónimas sobre supuestos ataques con el objetivo de generar pánico, provocar suspensión de clases o medir la reacción de autoridades y comunidad escolar. En tanto, en tres planteles educativos del estado de Sinaloa —uno de ellos la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata— aparecieron en los baños pintas con mensajes alusivos a supuestas amenazas de tiroteos este viernes. Las autoridades educativas implementaron protocolos de seguridad. Casos en otros estados Desde el pasado 20 de abril, presuntamente con motivo del aniversario de la matanza del Instituto Columbine, en Colorado, Estados Unidos, en 1999, y por retos lanzados en redes sociales, se han registrado varios casos en diferentes estados del país. El jueves, una serie de mensajes con presuntas amenazas de tiroteo encendió las alertas en planteles de nivel medio superior en San Luis Potosí, particularmente en el CBTIS 121 y el CBTIS 131. Ese mismo día, en Hidalgo se registraron amenazas en dos planteles escolares, por lo que hubo suspensión de clases y un operativo de seguridad en el municipio de Huejutla, donde aparecieron mantas con la advertencia de “tiroteo mañana”.

En esta entidad suman ya cuatro escuelas con este tipo de mensajes. También en al menos tres secundarias en Nuevo León —en Guadalupe, San Nicolás de los Garza y García— se activaron protocolos de seguridad tras la detección de este tipo de mensajes. El miércoles, elementos de la Guardia Estatal implementaron un megaoperativo luego de que se detectara un mensaje de amenaza de tiroteo en los baños del CBTIS 7, en Reynosa, mientras, el pasado lunes la aparición de mensajes con amenazas de tiroteos en el Colegio de Bachilleres (Cobach) de Empalme, y en la Secundaria Técnica No. 56, en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón, Sonora, activó protocolos de seguridad.

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