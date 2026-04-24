Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California

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/ 24 abril 2026
    Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California
    Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. FOTO: Captura de pantalla

De acuerdo con los primeros reportes, el mando ministerial circulaba a bordo de una camioneta oficial cuando fue interceptado por dos vehículos

El coordinador regional de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California en la zona Ensenada-San Quintín, Miguel Ángel Pantoja Pantoja, fue asesinado durante una emboscada perpetrada por un comando armado en las inmediaciones de la colonia Villas Residencial del Rey.

Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. De acuerdo con los primeros reportes, el mando ministerial circulaba a bordo de una camioneta oficial cuando fue interceptado por dos vehículos.

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Un automóvil KIA gris le cerró el paso de forma abrupta, mientras que los ocupantes de una camioneta Honda CR-V se emparejaron por el costado izquierdo para abrir fuego de manera directa.

Agresores siguen prófugos

Tras la ráfaga de disparos, los agresores huyeron del sitio con rumbo desconocido.

Testigos relataron que la unidad del funcionario continuó su marcha por inercia, con el motor acelerado, hasta colisionar contra otro vehículo cercano.

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Al arribar los servicios de emergencia y paramédicos, se confirmó que el licenciado Pantoja ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

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