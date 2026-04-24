Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California

El coordinador regional de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California en la zona Ensenada-San Quintín, Miguel Ángel Pantoja Pantoja, fue asesinado durante una emboscada perpetrada por un comando armado en las inmediaciones de la colonia Villas Residencial del Rey.

Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. De acuerdo con los primeros reportes, el mando ministerial circulaba a bordo de una camioneta oficial cuando fue interceptado por dos vehículos.