Desmantelan red de préstamos ‘gota a gota’ en Hidalgo

DOLORES, HGO.- Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de varios inmuebles presuntamente utilizados para operar préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, en Actopan, Hidalgo. Las acciones se realizaron en la colonia Pozo Grande y en la zona de Cañada Aviación, áreas señaladas por su posible relación con este tipo de actividades financieras irregulares.

Autoridades detuvieron a tres mujeres y tres hombres durante la intervención; cuatro de las personas aseguradas son originarias de otros países y dos provienen de distintas entidades de México. Personal de seguridad aseguró 166 dosis de una sustancia con características similares al cristal y 859 dosis de hierba verde con apariencia de mariguana, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el operativo. Las corporaciones también incautaron documentos y objetos presuntamente vinculados con la operación de la red, entre ellos registros de cobro, tarjetas y material promocional.

Las autoridades decomisaron nueve motocicletas y dos automóviles, los cuales, según las primeras indagatorias, habrían sido utilizados para actividades relacionadas con la distribución y el cobro de los préstamos. Las seis personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a las investigaciones para definir su situación jurídica.

Autoridades advirtieron que los préstamos “gota a gota” suelen estar asociados con métodos de cobro intimidatorios y representan un riesgo para la economía y la seguridad de la población. Las instituciones de seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de prácticas mediante los canales anónimos disponibles, mientras continúan las investigaciones del caso. Con información de Excélsior

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