Iglesia advierte que proteger a los niños debe ser prioridad nacional

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    Iglesia advierte que proteger a los niños debe ser prioridad nacional
    La Iglesia católica pidió fortalecer la protección de niñas y niños frente a riesgos como violencia, pobreza y abandono. ESPECIAL
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El llamado plantea que familias, comunidades e instituciones deben garantizar cuidado, formación y espacios seguros

CDMX.- La Iglesia católica llamó a cuidar a la niñez en México y sostuvo que la protección, formación y acompañamiento de niñas y niños debe ser una prioridad para todos.

La Arquidiócesis Primada de México indicó, a través de su editorial Desde la Fe, que los menores son “sujetos de amor, cuidado y derechos” que deben ser respetados en todo momento.

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El texto religioso señaló que las realidades que enfrentan muchos niños en el país, como violencia, abandono, pobreza y fragmentación familiar, obligan a revisar si la sociedad cumple con su responsabilidad de protegerlos.

La Iglesia recordó las palabras del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo Primado de México, quien afirmó que no debe normalizarse el sufrimiento infantil y que cada niño representa un compromiso para la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-vamos-a-agachar-la-cabeza-para-defender-a-la-patria-sheinbaum-DC20442331

La editorial destacó que la familia sigue siendo el primer espacio donde niñas y niños aprenden a amar y a ser amados, por lo que su acompañamiento debe iniciar desde el entorno más cercano.

La comunidad eclesial también fue llamada a participar en la protección de la infancia mediante ambientes seguros en parroquias, escuelas y espacios pastorales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/balean-a-11-personas-durante-baile-sonidero-en-la-venustiano-carranza-cdmx-CC20440772

La Iglesia planteó que cuidar a los niños implica escuchar su voz, acompañar sus procesos y formar conciencias capaces de reconocer y denunciar cualquier forma de abuso.

El llamado se centró en que la protección de la niñez no debe quedar sólo como una intención, sino convertirse en una responsabilidad compartida entre familias, comunidades, instituciones y sociedad.

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