Sheinbaum lanza advertencia sobre EU; ‘la última vez se llevaron más de la mitad del territorio’

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    Sheinbaum lanza advertencia sobre EU; ‘la última vez se llevaron más de la mitad del territorio’
    La Mandataria encabezó la presentación del Plan de Justicia para Atención y la Montaña. Segunda Restitución de Tierras, en San Salvador Atenco, Estado de México. FOTO: Cuartoscuro Andrea Murcia Monsivais

La Presidenta arremetió contra los conservadores y lo que denominó su entreguismo hacia el extranjero

EDOMEX .- La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra los que denomina conservadores y su entreguismo hacia el extranjero, en el contexto de la reciente intromisión de agentes de la CIA en territorio nacional con el objetivo de implementar un operativo antinarco en Chihuahua.

Desde San Salvador Atenco, Estado de México, en donde encabezó la presentación del Plan de Justicia para Atención y la Montaña. Segunda Restitución de Tierras, Sheinbaum recordó cómo Estados Unidos arrebató a México más de la mitad de su territorio:

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sigue-la-impunidad-a-5-anos-del-colapso-de-la-linea-12-del-metro-denuncia-pan-cdmx-AC20443506

“Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio. Hay algunos que dicen: ‘Que venga a Estados Unidos a ayudar con la seguridad’. La última vez que estuvieron aquí se llevaron 55 por ciento del territorio; más para que pensemos lo que eso significa”, advirtió.

DENUNCIA ENTREGUISMO DE SEXENIOS PASADOS

Sheinbaum Pardo recordó que en los sexenios del periodo neoliberal hubo entreguismo , mientras que ahora se defiende a la soberanía.

”Donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional. Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la Patria, están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores sociales de nuestro país”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-soy-capo-no-soy-narco-reviven-entrevista-de-rocha-moya-dialogo-con-el-narco-tras-acusaciones-de-eu-KC20440093

La presidenta sostuvo que el Gobierno actual actúa siempre en defensa de la soberanía, la independencia del país, la justicia social, la libertad de las y los mexicanos y la democracia.

YA NO HAY CORRUPCIÓN: SHEINBAUM

Con las acusaciones del gobierno estadounidense contra Rubén Rocha y otros 9 funcionarios por vínculos con el Cártel de Sinaloa como telón de fondo, la mandataria declaró que en el Gobierno actual no existe la corrupción.

”Hoy nos presentamos ante ustedes por honestidad”, dijo. Como parte de la restitución de tierras, Claudia Sheinbaum expuso que el Gobierno regresará 54 hectáreas al ejido de Atenco, aunque reconoció que faltan muchas cosas por hacer.

”Faltan más cosas, es cierto, y para eso trabajamos todos los días. Pero tengan la certeza, hoy y siempre, que nunca vamos a traicionar; que siempre vamos a estar cerca, que vamos a escuchar, que vamos a estar cerca del pueblo y que vamos a atender todo lo que nos plantean aquí.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ariadna-montiel-asume-la-dirigencia-nacional-de-morena-PF20439699

”Pero es importante mostrar la diferencia. Donde donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras. Donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes por honestidad”, declaró..

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Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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