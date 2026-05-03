Sheinbaum lanza advertencia sobre EU; ‘la última vez se llevaron más de la mitad del territorio’

EDOMEX .- La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra los que denomina conservadores y su entreguismo hacia el extranjero, en el contexto de la reciente intromisión de agentes de la CIA en territorio nacional con el objetivo de implementar un operativo antinarco en Chihuahua. Desde San Salvador Atenco, Estado de México, en donde encabezó la presentación del Plan de Justicia para Atención y la Montaña. Segunda Restitución de Tierras, Sheinbaum recordó cómo Estados Unidos arrebató a México más de la mitad de su territorio:

“Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio. Hay algunos que dicen: ‘Que venga a Estados Unidos a ayudar con la seguridad’. La última vez que estuvieron aquí se llevaron 55 por ciento del territorio; más para que pensemos lo que eso significa”, advirtió.

DENUNCIA ENTREGUISMO DE SEXENIOS PASADOS Sheinbaum Pardo recordó que en los sexenios del periodo neoliberal hubo entreguismo , mientras que ahora se defiende a la soberanía. ”Donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional. Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la Patria, están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores sociales de nuestro país”, aseguró.

La presidenta sostuvo que el Gobierno actual actúa siempre en defensa de la soberanía, la independencia del país, la justicia social, la libertad de las y los mexicanos y la democracia. YA NO HAY CORRUPCIÓN: SHEINBAUM Con las acusaciones del gobierno estadounidense contra Rubén Rocha y otros 9 funcionarios por vínculos con el Cártel de Sinaloa como telón de fondo, la mandataria declaró que en el Gobierno actual no existe la corrupción. ”Hoy nos presentamos ante ustedes por honestidad”, dijo. Como parte de la restitución de tierras, Claudia Sheinbaum expuso que el Gobierno regresará 54 hectáreas al ejido de Atenco, aunque reconoció que faltan muchas cosas por hacer.

”Faltan más cosas, es cierto, y para eso trabajamos todos los días. Pero tengan la certeza, hoy y siempre, que nunca vamos a traicionar; que siempre vamos a estar cerca, que vamos a escuchar, que vamos a estar cerca del pueblo y que vamos a atender todo lo que nos plantean aquí.

”Pero es importante mostrar la diferencia. Donde donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras. Donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes por honestidad”, declaró..

Publicidad