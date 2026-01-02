Despiden con honores a cuatro marinos muertos en misión en Texas; Semar acompaña a familias

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que este viernes se realizó un homenaje de cuerpo presente a los cuatro marinos que perdieron la vida el 22 de diciembre en Galveston, Texas, Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado oficial de la dependencia.

Con la presencia de familiares, la institución llevó a cabo una ceremonia de honores fúnebres, en la que se realizó el pase de lista como reconocimiento a quienes, señaló, dieron muestras de entrega y vocación de servicio durante su desempeño en actos del servicio.

El acto fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, acompañado por funcionarios de la dependencia, quienes expresaron su pesar por el fallecimiento de los elementos y destacaron que cumplían una misión guiada por la vocación de ayudar, salvar vidas y aliviar el sufrimiento ajeno.

Durante la ceremonia, personal naval transmitió condolencias a los familiares, como muestra de solidaridad, respaldo y respeto ante la pérdida, según se indicó en la comunicación oficial.

Posteriormente se efectuó una guardia de honor por autoridades navales, además de un toque de silencio y honores fúnebres a cargo de la Banda de Guerra del Cuartel General del Alto Mando.

La Semar señaló que el homenaje se realizó conforme al protocolo naval, y subrayó que se trata de un acto para despedir “con profundo dolor” a sus compañeros, así como para honrar su memoria con el actuar cotidiano del personal de la institución.

La dependencia reiteró su pésame por la muerte de los cuatro marinos fallecidos en actos del servicio y afirmó que su ejemplo deja un legado que será recordado, al quedar inscritos sus nombres en la bitácora naval de quienes “honran a la nación con valor e integridad”. Con información de El Universal