Despiden con honores a cuatro marinos muertos en misión en Texas; Semar acompaña a familias

Noticias
/ 2 enero 2026
    Despiden con honores a cuatro marinos muertos en misión en Texas; Semar acompaña a familias
    Personal naval transmitió condolencias a los familiares, como muestra de solidaridad, respaldo y respeto ante la pérdida. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Despedidas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

Con pase de lista, guardia de honor y toque de silencio, la Marina despidió este viernes a cuatro elementos en una ceremonia de cuerpo presente

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que este viernes se realizó un homenaje de cuerpo presente a los cuatro marinos que perdieron la vida el 22 de diciembre en Galveston, Texas, Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado oficial de la dependencia.

Con la presencia de familiares, la institución llevó a cabo una ceremonia de honores fúnebres, en la que se realizó el pase de lista como reconocimiento a quienes, señaló, dieron muestras de entrega y vocación de servicio durante su desempeño en actos del servicio.

TE PUEDE INTERESAR: Senadores del Verde buscan llevar lengua de señas a TV educativa y plataformas

El acto fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, acompañado por funcionarios de la dependencia, quienes expresaron su pesar por el fallecimiento de los elementos y destacaron que cumplían una misión guiada por la vocación de ayudar, salvar vidas y aliviar el sufrimiento ajeno.

Durante la ceremonia, personal naval transmitió condolencias a los familiares, como muestra de solidaridad, respaldo y respeto ante la pérdida, según se indicó en la comunicación oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Ángel de la Independencia, edificios en CDMX y laguna de Guerrero son sacudidos por sismo

Posteriormente se efectuó una guardia de honor por autoridades navales, además de un toque de silencio y honores fúnebres a cargo de la Banda de Guerra del Cuartel General del Alto Mando.

La Semar señaló que el homenaje se realizó conforme al protocolo naval, y subrayó que se trata de un acto para despedir “con profundo dolor” a sus compañeros, así como para honrar su memoria con el actuar cotidiano del personal de la institución.

La dependencia reiteró su pésame por la muerte de los cuatro marinos fallecidos en actos del servicio y afirmó que su ejemplo deja un legado que será recordado, al quedar inscritos sus nombres en la bitácora naval de quienes “honran a la nación con valor e integridad”. Con información de El Universal

Temas


Despedidas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México: Corazón roto

México: Corazón roto
true

Revelaciones de un secretario de Estado
Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y provocó la evacuación temporal de la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)
La abogada de inmigración Raquel M. Kuronen dijo a EL UNIVERSAL que esta “cacería de migrantes” en Estados Unidos es inédita,.

Esperan que se incremente en EU cacería de migrantes
La Profeco recomienda planear gastos, usar el crédito con responsabilidad y priorizar el ahorro para evitar el sobreendeudamiento en 2026.

Profeco y Condusef emiten 10 pasos para evitar el sobreendeudamiento en 2026
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas oficiales de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria
Dormir bien no es un lujo: es una necesidad básica.

Así es como las pesadillas afectan tu cuerpo y tu mente
El partido se jugará en Levi’s Stadium y se transmitirá por Disney+ y DAZN.

Seahawks vs 49er definen al líder de la NFC Oeste: horario y dónde ver el duelo