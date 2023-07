Detectan científicos nueva anormalidad ante incendios forestales

“ ¿Es esto una nueva normalidad? No, es una nueva anormalidad ”, dijo Michael Mann, climatólogo de la Universidad de Pensilvania. “ Continúa empeorando. Si seguimos calentando el planeta, no nos instalaremos en un nuevo estado. Es una línea de base en constante movimiento de lo peor a lo peor ”.

“En realidad ya no podemos llamarlos ‘incendios forestales’”, dijo Francis. “Hasta cierto punto, simplemente ya no lo son, no son silvestres. Ya no son naturales. Los estamos haciendo más probables. Los estamos haciendo más intensos”.

Varios científicos dijeron que el problema del humo y de los incendios forestales empeorará progresivamente hasta que el mundo reduzca de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que no ha sucedido a pesar de años de negociaciones internacionales y metas idealistas.

En general, los incendios en América del Norte empeoran y queman más tierra. Incluso antes de julio, tradicionalmente el mes con más incendios en el país, Canadá estableció un récord de mayor área quemada con 81 mil 409 kilómetros cuadrados, que es casi un 15% más que el récord anterior.

“Un año como este podría ocurrir con o sin cambio climático, pero el aumento de las temperaturas lo hizo mucho más probable”, dijo A. Park Williams, un bioclimatólogo que estudia el fuego y el agua en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“Estamos viendo, especialmente en todo el oeste, grandes aumentos en la exposición al humo y una reducción en la calidad del aire que se atribuyen al aumento de la actividad de los incendios”. Numerosos estudios han vinculado el cambio climático con el incremento de incendios en América del Norte porque el calentamiento global multiplica los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente la sequía, y sobre todo en Occidente.