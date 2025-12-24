Detectan rezago ambiental en 60% de gasolineras y plantas de Gas L.P.

CDMX.- La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abrió un procedimiento extraordinario, temporal y voluntario para la regularización ambiental de Plantas de Distribución de Gas L.P. y Estaciones de Servicio de gasolinas, diésel o Gas L.P., previamente inscritas en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas (Renagas).

El mecanismo quedó formalizado con la publicación del acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y está dirigido exclusivamente a personas físicas o morales que cuenten con registro vigente en el Renagas, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la dependencia, la decisión deriva de un diagnóstico elaborado por la ASEA, con base en la información del registro nacional, que identificó que alrededor de 60% de las instalaciones no cuenta con una autorización de impacto ambiental vigente, ya sea porque nunca la obtuvo o porque no se encuentra actualizada conforme a su operación actual.

La autoridad explicó que esta situación es resultado de procesos administrativos acumulados a lo largo de distintos periodos, en los que se emitieron autorizaciones por instancias federales, estatales e incluso locales, bajo marcos regulatorios que han evolucionado con el tiempo.

Ante este escenario, el acuerdo establece una vía extraordinaria de regularización orientada al ordenamiento de las autorizaciones ambientales, sin sustituir el régimen ordinario de supervisión ni el esquema de sanciones vigente. La ASEA precisó que el programa no crea nuevas obligaciones ambientales ni modifica los estándares técnicos aplicables a las instalaciones.

La Semarnat aclaró que el procedimiento no es de aplicación general ni automática, ya que únicamente podrán acogerse las instalaciones inscritas en el Renagas que cumplan con los supuestos previstos en el acuerdo, y excluye a aquellas que proporcionen información falsa, enfrenten procedimientos por delitos ambientales graves o representen riesgos significativos para la población o el medio ambiente.

Asimismo, el acuerdo distingue a las instalaciones que participan en programas voluntarios de auditoría y certificación ambiental, como Industria Limpia o Calidad Ambiental, al reconocer su compromiso verificable de mejora en el desempeño ambiental, sin que ello sustituya el cumplimiento de sus obligaciones legales.

La autoridad ambiental indicó que el objetivo del procedimiento es ordenar el marco de autorizaciones y fortalecer la supervisión ambiental del sector energético, bajo criterios de legalidad y prevención de riesgos. Con información de El Universal